Desde tragedias hasta acoso: Estos son los peores escándalos de la 'colorida' industria del K-Pop

Ciudad de México.- Si bien, hace tres décadas, la música asiática se mantenía únicamente dentro del propio continente, con el pasar de los años y la llegada de la globalización, la gente ha tenido oportunidad de abrir sus horizontes musicales y de entretenimiento, lo que permitió que agrupaciones como BTS o Black Pink gozaran del gran éxito que tienen actualmente en países como México, Estados Unidos y hasta Reino Unido, lugares donde miles de fans esperan ansiosos la visita de sus respectivas estrellas.

Duras exigencias por mantener el estereotipo de belleza de Corea del Sur

Al tratarse de unas de las industrias mejor pagadas del mundo, es natural que las agencias de talento de Corea del Sur le exijan poco menos que la perfección a sus idols, hecho que puede crear el ambiente perfecto para que los escándalos más turbios salgan a la luz. Tal es el caso de la extrema delgadez a las que someten a las jóvenes k-popers, tal es el caso de Lisa, integrante de Black Pink, quien pese a medir 1,67 pesa entre 41 a 45 kilos, según información de Sonica, lo que significa que la cantante de Shut Down pesa mucho menos que la media saludable para su estatura.

Momo de Twice reveló que la obligaron a bajar 7 kilos en siete días

Si bien, son varias las idols que prefieren callar este tipo de abusos a sus derechos humanos; sin embargo, esto no significa que todas decidan guardar silencio, tal fue el caso de la integrante de Twice, Momo, quien reveló en una entrevista para V-Live, de Naver que, previo a su debut, le impusieron la titánica tarea de bajar siete kilos en siete días, orden a la que cualquier especialista de la salud se opondría, pero esto no ocurrió en Corea del Sur, donde la joven cantante fue amenazada.

“La compañía me dijo que tenía que perder siete kilos para poder subir al escenario de nuestro showcase”, explicó tranquilamente la celebridad. Para lograrlo, la famosa se sometió a una dieta en la que únicamente podía consumir cubos de hielo, y aún así expresó que esto la conflictuaba debido a que creía que subiría de peso, pero al mismo tiempo comenzó a sentir los estragos físicos de no comer por casi una semana, ya que, narró que la debilidad era cada vez peor: “Cuando dormía, derramaba lágrimas porque temía si podría levantarme al día siguiente o ya no”.

Racismo

Aunque BTS es una de las bandas más famosa de todos los tiempos, esto no los ha exentado de recibir malos tratos de la gente, cada vez que salen de su país. Y aunque Jungkook, V, Jin, Jimin, Suga, RM y J-Hope pueden presumir que cuentan con un ejército de fans a nivel mundial, la realidad es que cuando han viajado a Estados Unidos han tenido que enfrentarse a actos racistas en su contra, este hecho provocó que varias de sus seguidoras comenzaran a crear tendencias en redes sociales donde le piden a los medios de comunicación que dejen de incentivar actos de odio hacía sus ídolos.

BTS ha recibido racismo en otros países, sobre todo en Estados Unidos

Idols atentan contra su vida

Aunque miles de personas alrededor del mundo sueñan con convertirse en una idol para obtener fama, glamur y dinero, la realidad es que este medio tiende a ser sumamente exigente con las estrellas y, en diversas ocasiones, sus fans son quienes añaden estrés en la vida de sus artistas favoritos. Tal fue le caso de una actriz, conocida como Sulli, quien también fue miembro de la agrupación F(X); sin embargo, ella misma fue quien decidió dejar de lado su carrera musical en el 2014 por el ciberacoso que recibía en redes sociales por el estilo de ropa que utilizaba.

Las cosas no mejoraron para Sulli cuando se hizo novia de un hombre 10 años mayor que ella, lo que provocó que miles de personas la atacaran en Internet. Esta tremenda presión provocó que, en el mes de octubre, del 2019, la famosa fuera localizada sin vida en su departamento y aunque en un inicio no se confirmó la causa de muerte, se cree que pudo haberse quitado la vida por su comportamiento depresivo en redes sociales.

Otra famosa que se quitó la vida debido al constante estrés que se veía sometida fue Goo Hara, quien, al igual que el caso anterior, fue localizada sin signos vitales en el interior de su domicilio. En el caso de la famosa, ella sí dejó una carta en donde especificó que había decidido terminar con su dolor. Cabe señalar que esta estrella de la música tuvo un pleito legal en el año 2018 porque su novio filtró una fotografía íntima de ella en Internet, además denunció que padeció violencia durante su noviazgo.

