Infidelidades, hijos no reconocidos y abuso: Estos son los escándalos más relevantes de la realeza

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que, si de familias famosas hablamos, una de las que más llama la atención del mundo es la que conforma a la corona británica, en especial luego de la muerte de la Reina Isabel II el pasado 8 de setiembre del presente año, un acontecimiento que cimbró a todo el globo ya que la antes mencionada, estuvo en el poder por 70 años, evento por el cual se convirtió en la más longeva de Inglaterra; ahora, el título ahora lo tiene Margarita II de Dinamarca.

Dado que la familia real de Inglaterra ahora está en el ojo del huracán, sobre todo luego de la salida de la serie documental en Netflix de Harry y Meghan Markle, duques de Sussex, a continuación te vamos a contar cuáles fueron los escándalos más relevantes de los Royals y, porqué no, también de los demás reyes y reinas que están en el 'Viejo Continente'.

Duques de Sussex y Príncipes de Gales en el funeral de Isabel II

Si viste la serie The Crown, seguro te enteraste del amor prohibido que tuvo la Princesa Margarita con Peter Townsend a quien conoció cuando ella tenía 14 años; sin embargo, ambos no pudieron llegar al altar debido a que el protocolo real indica que los divorciados no pueden contraer nupcias con los miembros de la corona y de ahí es que la boda de la exactriz de la serie Suits causó revuelo pues el hijo menor de Lady Diana y el actual rey Carlos III casi no se lleva a cabo, pues la artista ya había estado casada antes. ¿Lo sabías?

Antes de contarte más sobre el romance de los Duques de Sussex, el principie Andrés, hermano menor de Carlos III y aparentemente el hijo favorito de Isabel II, también ha dado de qué hablar. Primero porque contrajo nupcias con Sara Ferguson a quien conoció en el castillo de Windsor. La antes mencionada era una de las más asediadas por la prensa y al ser captada con un hombre que no era el royal, la polémica comenzó; ambos terminaron por divorciarse y 'Fergie' como se le conoce a la mujer en cuestión, fue señalada por presuntamente tener una deuda de mas de cuatro millones de libras, que equivalen a 5.76 millones de dólares, dando pie a que la corona le cerrara cualquier tipo de manutención. Por si fuera poco, años después su exesposo fue acusado de abuso sexual contra una menor de edad y por este evento, no solo la familia real le dio al espalda, sino que además le quitaron títulos de nobleza y casi va a juicio como lo haría cualquier mortal.

El príncipe Andrés estuvo a punto de ir a juicio por abuso sexual

Otro de los personajes más polémicos de esta familia sin duda es la Princesa Diana, la cual estuvo rodeada de la prensa de manera constante al grado de llevarla a padecer desórdenes alimenticios. La entonces Princesa de Gales fue sellada de engañar en diversas ocasiones a su esposo quien siempre s mantuvo al lado de Camila Parker, actual reina consorte. Este 2022, Meghan Markle se comparó con 'LadyDi' y señaló a la prensa de acosarla de la misma manera, evento que también fue motivo para que tanto ella como su esposo, renunciaran a la corona en 2020.

Al compararse con Diana, Markle fue severamente criticada y por ello no tuvo más remedio que desviar la atención valiéndose de Nelson Mandela, pues en su mente, su boda con el hijo menor del actual rey celebrada en mayo del 2018 fue tan trascendente como el hecho que el expresidente antes mencionado pudiera fin al apartheid sudafricano. "Nunca debería compararse la boda de alguien con un hecho histórico de semejante relevancia: el fin de 350 años de colonialismo y de 60 de brutal apartheid. No pueden igualarse, como si fueran la misma cosa", dijo el nieto de Mandela al enterarse de ello.

Meghan Markle se comparó con Lady Diana y Nelson Mandela durante este 2022

Como hay mucha tela de donde cortar, mejor te contamos sobre el presunto hijo no reconocido del rey, un hombre de 56 años de edad identificado como Simon Dorante-Day quien aseguró que, debido a que la corona trató de ocultarlo, optaron por exiliarlo a Australia pero, ¿quién es su madre? En teoría, Camila Parker, pues antes de casarse con Diana, el monarca había mantenido una relación con ella y de ese noviazgo nació este sujeto que aunque insiste en llevar el ADN de los Windsor, su aspecto no lo demuestra pues fue modificado a base de cirugías para ocultarlo al mundo.

Si este hijo perdido te parece algo extraño, también salió una hija que los Príncipes de Gales tuvieron y la cual lleva por nombre Sarah Spencer, la cual nació de la relación entre Carlos y Diana antes de llegar al altar y por ende, la convertirá en la heredera al trono, pues sería mayor que el Príncipe William. La mujer, quien cambió su identidad y ahora vive en el anonimato, supuestamente nació luego de varios estudios que le hicieron a la Princesa para demostrar que era fértil, pue había que garantizar un heredero al trono.

Hijos no reconocidos de Diana y Carlos y uno con Camila Parker cobraron relevancia este 2022

En estos estudios, óvalos de Diana fueron fecundados con el esperma de Carlos; al haber sido fecundados con éxito, presuntamente debáis eliminarse pero uno no tuvo esa suerte, de ahí nació la mujer de quien casi nadie sabía nada hasta la muerte de la Reina Isabel II pero a quien Kate Middleton sí vio en persona. "Se acordó un encuentro pero sólo asistió la esposa del príncipe, Kate Middleton, y quedó sumamente impresionada al ver el parecido entre Sarah y la princesa Diana", dijeron fuentes cercanas a la corona.

Chismes de la realeza hay muchos y seguro habrá todavía más, pues el Príncipe Harry está por sacar un libro con sus memorias donde prometió ventilar todo lo que pasa al interior del Palacio de Buckingham, eventos que lo llevaron a renunciar y hasta mudarse a California donde vive con su familia, al tiempo que el reinado de Carlos III está iniciando. En mayo del 2023 se llevará a cabo la coronación oficial y los duques de Sussex son uno de los invitados. ¿Ya te sabías estos escándalos?

