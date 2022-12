TV Azteca, de luto: Muere actriz de Televisa tras caer en coma y 'VLA' revela su última súplica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A más de un año de la muerte de la querida actriz y productora Carmen Salinas, su hija María Eugenia Plascencia habla de su luto y cómo sobrelleva el duelo, admitiendo que se le ha hecho muy difícil continuar sin ella, sobre todo en las fiestas navideñas. La primera actriz, quien falleció el pasado 9 de diciembre del 2021 a los 82 años de edad mientras grababa su última telenovela, Mi fortuna es amarte en Televisa, es recordada en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría Fin de Semana.

Como se recordará, 'Carmelita' perdió la vida luego de un mes hospitalizada por una hemorragia cerebral repentina. La actriz, quien participó en melodramas de la televisora de San Ángel como María la del Barrio, Mi pequeña traviesa, Abrázame muy fuerte, Hasta que el dinero nos separe, Mi corazón es tuyo, entre otros, y que produjo la obra de teatro Aventurera, había permanecido en estado de coma natural y aunque por algunos momentos se reportaban mejorías, no pudo sobrevivir.

Carmen Salinas (QEPD)

En entrevista exclusiva para el matutino Venga la Alegría Fin de Semana, su hija María Eugenia Plascencia dijo: "El año pasado y este ya no está ella y ha sido duro. Le gustaba mucho que hubiera, nosotros hacíamos aquí el pavo y la pierna, nos tocaba a nosotros. En casa de mi mamá bacalao y romeritos. Mi cuñada la ensalada de manzana, todo nos repartíamos (...) caldo de camarón y mamá hacía romeritos y bacalao. Organizábamos todo muy bien pero está todo muy triste sin ella", afirmó.

Por otro lado, contó que nadie se iba sin regalo en Navidad: "Mi mamá ponía regalos para todos. No ponía árbol, ponía nacimiento. Debajo de una mesa ponía los regalos de toda la familia. Como a ustedes los consentía, allá también. Mi mamá era un amor", dijo conmovida y al borde de las lágrimas. La familia de Carmen ha decidido no cenar en casa de la fallecida actriz: "Yo creo que aquí cenaríamos mi familia y yo porque tanto en mi casa como en casa de mamá sería muy triste", señaló.

María Eugenia comentó que su madre estaría reunida en el cielo con su querido Chato, sus padres, hermanos y su hijo Pedrito: "Hay fiesta allá arriba y van a estar muy contentos todos que ya están reunidos", comentó y habló de su última súplica antes de morir: "Porque mi mamá quieras o no era lo que quería era estar con mi hermanito, con mi tío Chato y con sus papás. Ha sido muy difícil la verdad. Últimamente como que lo estoy asimilando más que ella no va a estar pero no he completado el duelo".

"No he completado como yo quisiera el duelo de no tener a mi madre ya (...) Me da algún lado para poder desahogar ese dolor que traigo dentro y así tiene que ser", compartió. Finalmente, comentó que no considera necesario recibir apoyo psicológico por su pérdida: "No necesito de terapias y eso porque soy fuerte", concluyó, dejando claro que sus Navidades nunca volverán a ser iguales sin su madre.

