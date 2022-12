¿Boda en puerta? Tras perder a su madre, cantante de 76 años presume anillo de diamantes

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- A inicios del mes de diciembre, una afamada cantante reveló que su madre había muerto a los 96 años de edad, evento que fue motivo para que esta recibiera apoyo de sus fans y amigos cercanos; sin embargo, parece ser que ya está dejando atrás la tristeza por este evento pues podría pronto llegar al altar de la mano de su novio quiene s varios años menor que ella. La famosa tiene 76 años de edad.

Nos referimos a Cher, intérprete de temas como Belive, After All o Strong Enough quien recientemente sorprendió al público mostrando una fotografía de un anillo de diamantes, el cual asemeja a uno de compromiso. Basta recordar que la cantante ha entablado una relación con el rapero Alexander 'AE' Edwards con quien hay una diferencia de 40 años de edad, pues éste tiene 36 primaveras cumplidas.

"NO HAY PALABRAS, ALEXANDER, AE", escribió Cher en la fotografía que compartió en Twitter.

La fotografía de inmediato fue motivo para que los seguidores de la cantante celebraran que pronto ambos legarían al altar y hasta se movieron las opiniones pues muchos insistieron que el rapero se estaba beneficiando de la fama de ella en especial tras haberse confirmado la muerte de su madre, de quien Cher era bastante unida, al tiempo que otros simplemente la felicitaron por sus prontas nupcias.

Mientras el público especulaba sobre los hechos, en otro mensaje en Twitter Cher volvió a publicar la misma fotografía del anillo de diamantes; sin embargo lo hizo con el mensaje: "Publiqué esto porque sus uñas son geniales", por lo que la final todo se tarro de una broma previa al denominado Día de los Inocentes, que en Estados Unidos se conoce como 'April's fool' y es cada 1 de abril.

Cher solo quería presumir su nuevo diseño en las uñas y se valió del anillo para causar más controversia. Cabe destacar que a pesar de haber dado tal aclaración, los fans se mostraron atónitos pues ella no suele hacer este tipo de bromas. De ahí que unos aseguraran, trató de desviar la atención y probablemente sí se trate de una propuesta hecha en plena Navidad. Habrá que esperar a que la cantante de más detalles respecto a ese evento que seguro, dará mucho de qué hablar.

