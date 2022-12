"Eres el regalo más hermoso": Andrea Escalona presenta a su recién nacido en 'Hoy' y revela su nombre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Andrea Escalona por fin se convirtió en madre y hace algunos momentos por fin reveló el nombre de su recién nacido, además de que mostró su rostro por primera vez en la reciente transmisión del programa Hoy. Se sabe que el bebé de la estrella de Televisa nació el jueves 22 de diciembre por la tarde y que aunque estaba planeado que sería parto natural, finalmente llegó por cesárea.

Como era de esperarse, la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez mostró por primera vez a su bebé frente a las cámaras de Hoy compartiendo un video desde su casa en Estados Unidos, a donde viajó para dar a luz. En las imágenes se puede ver a Andy posando frente a su árbol de Navidad cargando al hermoso niño en sus brazos y lo primero que detalló fue cuál será su nombre: Emilio Estrada Escalona.

Andrea presumió a su bebé

Esto estaba en mi pancita y ahora está aquí afuera... estoy muy feliz, estoy muy emocionada, quería compartirlo con todos ustedes... gracias a todo el público de Hoy".

Asimismo, la exnovia de Daniel Bisogno declaró cómo se encontraba ella y su pareja Marcos Estrada tras haber debutado como padre: "No saben qué hermoso, qué sano es, yo y mi pareja estamos más que felices con esta bendición". Posteriormente Andreita comentó que tuvo demasiado miedo de ser llevada al quirófano de último minuto pues ella pensaba parir de forma natural, sin embargo, dijo que está muy agradecida de que todo salió bien.

Fue perfecto, solo quería compartir con ustedes la mejor bendición, el regalo más bonito de esta Navidad, la Navidad me llegó temprano", expresó emocionada.

Asimismo, la sobrina de la productora Andrea Rodríguez Doria aprovechó su cuenta oficial de Instagram para compartir la primera imagen que se tomó con Emilio justo cuando nació y aún estaban en el quirófano: "¡Es un niño sano y bueno! Su papá y yo estamos más que felices, agradecidos, emocionados", escribió y además contó que la experiencia de tener a su bebé en los brazos por primera vez es un sentimiento indescriptible.

Te escuché llorar se me llenaron los ojos de lagrimas y felicidad, al igual que a tu papá".

"Eres el regalo más hermoso que la vida me ha dado", añadió. Como era de esperarse, la publicación de 'La Escalona' de inmediato se llenó con más de 37 mil Me Gusta en solo unos minutos y además de que todos sus fans no han parado de dejarle mensajes de cariño y buenos deseos. Además de que famosos como Geraldine Bazán, 'La Bebeshita', Consuelo Duval, José Ron y más le han hecho saber todo su amor y buenas vibras.

