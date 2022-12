Estrella de 'Hoy' sale del clóset y lo atacan; Regina Blandón no se calla y lo defiende

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este lunes, 26 de diciembre, una querida estrella de Televisa utilizó su cuenta oficial de Twitter para salir del clóset; sin embargo, esta decisión provocó diversas opiniones en la sección de comentarios, en donde se podían leer desde mensajes de apoyo, hasta ataques. Derivado de ello, la actriz de Familia P. Luche, Regina Blandón, salió en defensa del famoso.

Como algunos sabrán durante la mañana de hoy, el exconductor de programas como Hoy y la tercera edición de ¿Quién es la máscara? Reveló a través de la aplicación del ave azul su verdadera condición sexual, esto debido a que se percató de que aún en este 2022, hay una gran cantidad de discriminación para este sector de la población: "Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa. Pero esta Navidad he visto a mucha gente sufrir por su orientación y el rechazo de su familia", aseveró el famoso.

Publicación de Alan Estrada

Créditos: Twitter @alan_estrada

Entre los comentarios negativos que le llegaron al anfitrión de televisión, hubo uno que llamó la especial atención de la celebridad de Guerra de Likes, en el que se podía leer: "Has lo que quieras con tu cuerpo, pero no lo promuevan, tal vez no lo sabes pero en alguna etapa los niños están definiendo su sexualidad y ver expresiones gay solo los confunde, deseo que encuentres lo que buscas. Feliz Navidad".

Ante esto, Regina no se contuvo y respondió de manera tajante: "Como cuando no te das cuenta que eres homofóbico. Los prejuicios son de usted, señor, lxs niñxs no nacen con ellos. Y es al revés: Qué lindo ser niñx y crecer en un mundo diverso e incluyente, en el que no se le juzgue por ser y por querer a quien él/ella/ella/ quiera". Hasta el momento, el comentario de Regina se llenó de 27 mil 'me gustas'.

Publicación de Regina Blandón en defensa de Alan Estrada

Créditos: Twitter @ReginaBlandon

Por otro lado, algunas celebridades se aglomeraron en la sección de comentarios de Twitter de Alán, donde lo felicitaron por su elección de salir del clóset, entre ellos se puede mencionar a Alex Orué, quien le escribió: "Ser visibles es una elección, y hacerlo para compartir algo de esperanza es de lo más noble que podemos hacer", otros famosos que comentaron fueron Jorge Luis, Héctor Trejo, entre otros.

Fuentes: Tribuna