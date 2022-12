FOTOS: Tras cruda revelación de su matrimonio, Britney Spears reaparece así con su esposo

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desde hace algunos meses, los fanáticos de Britney Spears han permanecido bajo tensión durante los últimos meses debido a las "perturbadoras" publicaciones que la estrella pop ha hecho durante los últimos meses, a través de su cuenta oficial de Instagram, desde donde comparte fotografías y videos subidos de tono, hasta varias confesiones dramáticas con respecto a todo lo que sufrió en su periodo de aislamiento.

Este tipo de post han llevado a sus fanáticos a creer que la rubia fue secuestrada por su padre, es controlada por su esposo, Sam Asghari o incluso han llegado a afirmar que está muerta; ésta última teoría llegó porque la famosa ha hecho declaraciones contradictorias sobre su vida, como la ocasión en la que llegó a afirmar que no sabe bailar con "zapatos de tacón", cosa que no sería verdad, dado a que la mayoría de las coreografías que hizo a lo largo de su carrera llevaban este tipo de calzados.

Sam Asghari y Britney Spears en una sesión de meditación

Créditos: Instagram @samasghari

Hace aproximadamente 1 mes, Britney afirmó, en redes sociales, que había tenido una especie de discusión con su esposo, debido a que le desagradaba el nuevo pasatiempo de la cantante de Toxic: Meditación; sin embargo, parece ser que todo se solucionó positivamente, debido a que el pasado domingo, 25 de diciembre, el actor de Family Business publicó algunas fotografías en las que se les podía ver meditar a ambos.

En los retratos, se aprecia que la pareja es genuinamente feliz y hasta se les vio darse un beso, en medio de la sesión. Por su parte, Sam declaró que lo ponía feliz ver a Britney tan enfocada en la meditación: "Mi esposa realmente se está convirtiendo en una gurú de la meditación y me encanta. Feliz Navidad a todos de parte de Samta & Britney"; sin embargo, ni siquiera esto parece convencer a los fans, quienes no tardaron en llenar la publicación de comentarios negativos.

Sam Asghari y Britney Spears besándose en Navidad

Créditos: Instagram @samasghari

El modelo, de 28 años, fue bombardeado por mensajes en los que los seguidores de la cantante de I Wann Go afirmaban que la rubia que se encontraba ahí, no era Britney e incluso aseguraron que ese no era Sam: "Mira más de cerca. Este ni siquiera es Sam. No es su perfil. Qué mie...", "No es Britney", "Aparte del pelo, ella no se parece en nada a ella, ¿qué pasó con la brecha entre sus dientes delanteros", entre otros.

Fuentes: Tribuna, Instagram @samasghari