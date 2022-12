Intubado e irreconocible: Tras enfermedad, exconductor de TV Azteca queda al borde de la muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras luchar por su salud durante los últimos años, un polémico conductor reaparece para contar el calvario que pasó este 2022, revelando que estuvo intubado en un hospital y casi pierde la vida. Se trata de André Marín, quien en 2011 abandonó TV Azteca luego de 24 años trabajando en sus filas en medio de rumores de que presuntamente había traicionado a José Ramón Fernández, quien le abrió las puertas del Ajusco.

El conductor de La Última Palabra, en Fox Sports, que sin tapujos externa su opinión y se ha encargado de generar polémica durante el programa de debate, reveló a través de un video de YouTube el infierno que ha vivido con su enfermedad luego de haber estado un tiempo desaparecido de la pantalla chica tratando de recuperar su salud. Como se recordará, en 2020 padeció una infección provocada por la bacteria Clostridium Difficile, misma que lo dejó luciendo irreconocible al perder mucho peso.

Esta es una bacteria muy fuerte que provoca daño en el sistema gastrointestinal y que puede ocasionar complicaciones letales si no es atendida de manera correcta y oportuna, al grado de perjudicar otros órganos del cuerpo humano de manera irreversible, por lo que Marín vivió momentos críticos. Sus apariciones públicas a lo largo de estos últimos dos años encendieron alarmas y preocuparon, ya que su apariencia era muy deteriorada y dejó en evidencia que algo malo sucedía.

Tras retirarse temporalmente del trabajo para recuperarse, ahora empleó su canal de YouTube para narrar su experiencia, aunque no apareció físicamente: "Les voy a contar en exclusiva lo que pasó este año, donde estuve mucho tiempo en los hospitales. Ingresé a principios de noviembre para que me revisaran un tema de la espalda, un par de vértebras que tengo desviadas y a que me revisaran la operación que me había hecho en enero en el estómago", contó.

El comentarista deportivo confesó que, durante la batalla por recuperar su salud, su vida corrió peligro y estuvo al borde de la muerte: "No es broma cuando les digo que me la pasé todo el año en hospitales y resulta que en el mismísimo hospital me contagié de tres virus de neumonía, por lo cual, estuvo en riesgo mi vida", manifestó. Finalmente, Marín reveló que incluso fue intubado y estuvo 45 días hospitalizado.

"Me intubaron, me hicieron gastrostomía, me hicieron absolutamente de todo; estuve 45 días metido en el hospital", relató Marín, quien confesó que continúa con su recuperación en estos momentos. Por último, aprovechó para agradecer con un emotivo mensaje a todos sus seguidores y amigos, además de reafirmar su promesa de volver a los foros de televisión en el 2023 con su salud recuperada.

Fuente: Tribuna