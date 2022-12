La engañó: Irina Baeva confirma separación de Gabriel Soto y mamá de Geraldine explota en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque han insistido en negar una separación luego de comprometerse en matrimonio y cancelar la boda en varias ocasiones desde que el actor de Televisa le dio el anillo en octubre del 2020, Irina Baeva dejó en evidencia que no pasó la Navidad junto a Gabriel Soto. Y es que aunque lo incluyó en una recopilación de fotografías, usuarios de inmediato se dieron cuenta que la imagen que publicó era de hace mucho tiempo y no era reciente.

Aunque ya han surgido algunas 'pruebas' de su ruptura, como la cancelación de su boda en múltiples ocasiones, el dejar de compartir fotografías juntos y las cada vez más escasas muestras de afecto entre ellos, ambos insisten ante la prensa que su relación continúa y solo se distanciaron por trabajo unos meses. Y tras rumores que aseguraban no pasarían las fechas decembrinas juntos, esto habría sido confirmado por la publicación que hizo Irina un día antes de Nochebuena.

La actriz de Soltero con hijas y El Dragón publicó una sola foto en la que muestra una instantánea que guarda en la cartera junto al actor, pero la fotografía es de un evento al que asistieron ya hace un tiempo. Además, el protagonista de Mi camino es amarte no publicó nada junto a Irina y solo le deseó felices fiestas a sus seguidores, dando más fuerza a la versión que en realidad sí habrían acabado su romance, que inició poco después de divorciarse de Bazán a finales del 2017.

Por otro lado, doña Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, acudió al programa de TV Azteca Ventaneando y se sinceró sobre lo que significó para ella el divorcio de su famosa hija con Gabriel Soto. A pesar de que la mamá de la actriz ha causado controversia por arremeter contra su exyerno en el pasado, pero sobre todo contra la rusa, esta vez solo se limitó a reflexionar y aseguró que su hija estaba "engañada", aunque no ahondó mucho sobre el tema.

"Lo siento, fue en el momento, ahora pues sé que a lo mejor que ella estaba engañada, recuerden que, en México, en todos los países, todos los hombres se divorcian a cada ratito, que no quieren a la mujer, que están por obligación, siendo una mentira, tienen una verdad en su casa y una mentira en la calle", dijo, señalando que prefiere que estén divorciados: "Entonces yo no había pensado en ese momento, pero como lo he repetido últimamente, ¡qué bueno que tengan su vida cada quien por su lado!, que sea feliz tanto él como mi hija".

Finalmente, la mamá de la actriz estalló al explicar que luego de todo lo que sucedió entre la expareja sería imposible que pudieran reconciliarse: "Sé que no va a ser posible que se junten nuevamente porque sí se lastimó mucho la relación familiar, tanto la primaria, como la secundaria y todos los amigos, porque no se hace como es una situación de lealtad, de compromiso y responsabilidad y de repente se rompe eso, ya cuando no hay respeto, confianza, la amistad, y luego se pierde el amor, ya es muy difícil".

Y añadió: "Ya la pasión esa la encuentras en la calle", explicó. Como se recordará, Soto y Bazán protagonizaron una gran historia de amor durante 10 años; sin embargo, todo acabó a finales del 2017 cuando anunciaron su separación en medio de rumores de una presunta infidelidad de Gabriel con Irina Baeva, quien tiempo después confirmó su noviazgo con ella que al parecer podría haber llegado a su final.

