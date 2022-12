Luego de varias directas, exnovio de Yeri Mua reconoce que tiene una deuda millonaria con ella

Comparta este artículo

Xalapa, Veracruz.- El 2022 no solo fue el año en que se confirmó la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué, sino que la influencer de origen veracruzano Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri Mua, también reveló que había terminado su relación con Brian Villegas, conocido bajo el sobrenombre de 'Paponas', noviazgo que estuvo en el ojo del huracán pues se habló de infidelidades, maltrato y recientemente una deuda millonaria que ella exigía le fuera cubierto.

La denominada 'Bratz jarocha' quien además se coronó como reina del carnaval del estado del cual es originaria, hace unos días informó a través de una transmisión en vivo mediante las redes sociales que su expareja, quien funge como empresario, le debía un millón de pesos, denuncia que además acompañó de peticiones respecto a que le pagara todo el dinero que le debía, al tiempo que le reprochaba que muchas de las cosas que él tiene fueron gracias a su trabajo, entre ellas una camioneta se lujo.

Foto: Twitter

Cabe destacar que no es la primera vez que ella le hacía este tipo de reproches a su exnovio; sin embargo, a raíz de esta reciente demanda, Villegas tuvo que 'romper el silencio' y explicar si en realidad le debe el millón de pesos a la influencer o todo se trataba de malos entendidos, pues de acuerdo con la afectada, él hacía negocios con sus nombre y de ahí es que le debe tanto dinero, recursos que usó para impulsar sus propios negocios.

"Estoy cansado de parecer una persona conflictiva, que me cataloguen de un abusador, de ladrón como que mis logros no valen, de que mis restaurantes no lo puse yo", expuso el empresario.

A pesar de haber defendido no solo su nombre sino también sus negocios, 'Paponas' conformó que sí hay una deuda con su expareja y él fue quein le había pedido tal préstamo, por lo que insistía en que no había robo como la influencer aseguraba aunque no dejó claro si le pagaría o bien, si ya había una cuerdo entre ambos pues Yeri Mua constantemente le reprochaba en transmisiones en redes sociales que había tal deuda.

"El dinero es cierto, lo que pasó es cierto porque era mi pareja y necesitaba el dinero porque estaba pasando por un mal momento, e incluso habló con su papá sobre el tema", concluyó Villegas.

Instagram @yerimua

Ahora que de manera pública el exnovio de la Reina del Carnaval conformó que sí es verdad que hay deudas de este tipo, no se sabe si la influencer acudirá a otro tipo de medidas como una demanda en contra de su exnovio o bien, si ambas partes ya acordaron un método de pago; no obstante, el público insiste en que ella debería interceder de otra manera pues fue gracias a que con frecuencia ella lo evidenció que finalmente se confirmó el hecho de que él se valía de la famosa.

Fuente: Tribuna