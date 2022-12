Luto estremece a la TV: En plena Navidad, joven actor muere en hospital tras repentina enfermedad

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Tras una corta enfermedad y haber sido hospitalizado, famoso actor muere a los 58 años de edad en plenas vísperas de Navidad. Se trata del actor inglés Ronan Vibert, quien ha participado en series, películas y programas muy exitosos. Fue su representante, Sharon Vitro, quien informó al portal The Hollywood Reporter que el histrión falleció el pasado 22 de diciembre luego de permanecer internado en un hospital de Florida.

Aunque de momento no se ha confirmado oficialmente una causa de muerte, se sabe que fue una repentina y "breve enfermedad" la que le arrebató la vida al actor, aunque no se informó de cuál se trata. El artista nacido en Cambridge inició su carrera a finales de los años 80 al participar en series y películas como On the Black Hill tras graduarse de de la Royal Academy of Dramatic Art en Londres, Saving Mr. Banks, The Borgias, The Man Who Crossed Hitler y The Scarlet Pimpernel.

Ronan Vibert (QEPD)

Vibert fue hijo de los también artistas Dilys y David Vibert. Debutó en Hollywood en la famosa cinta Tale Of The Mummy en 1998, donde interpretó a 'Young'. Sus próximos créditos en películas taquilleras fueron en el segundo filme de Lara Croft: Tomb Raider, The Cradle Of Life, así como The Last Seven. Sus últimos papeles en la pantalla grande fueron en El muñeco de nieve y 6 Days, ambas de suspenso, estrenadas en el año 2017.

El actor de 58 años trabajó con grandes actores, muchos de ellos reconocidos con importantes premios como Michael Fassbender en El muñeco de nieve, Tom Hanks y Emma Thompson en Al encuentro de Mr. Banks, Luke Evans en Drácula: La leyenda jamás contada y John Malkovich y Willem Dafoe en La sombra del vampiro. En El Pianista fue dirigido por el afamado director Roman Polanski.

En la televisión, el histrión inglés protagonizó programas y series como Carnival Row, El alienista, Penny Dreadful, NCIS: Los Ángeles, Los Borgia, Roma, Caso abierto y Hatfields y McCoys. Famosos como Richard E. Grant, Jason Watkins y Rufus Sewell se despidieron de él en redes sociales y mandaron sus condolencias por su fallecimiento, asegurando que fue un gran amigo y fue un placer trabajar con él.

Fuente: Tribuna