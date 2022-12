Se desfiguró: Tras acabar en la cárcel y 10 años retirada, exactriz de Televisa reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien lleva 10 años retirada de la actuación en Televisa y que vivió un complicado divorcio, dejó en shock a los televidentes debido a que la mañana de este lunes 26 de diciembre reapareció en el programa Hoy e hizo fuertes declaraciones. Se trata de Lucero, quien frente a las cámaras del matutino destapó por fin si planea volver a los melodramas pues la captaron caminando por los pasillos de la televisora.

La exitosa cantante debutó en la empresa de San Ángel cuando apenas era una niña participando en Chiquilladas y protagonizando Chispita. Años más tarde se convirtió en la protagonista más cotizada de la televisora llegando a ser parte de las novelas Lazos de amor, Cuando llega el amor, Mi destino eres tú, Alborada, Soy tu dueña, entre otras. Sin embargo, hace una década dejó de actuar luego de protagonizar Por ella soy Eva. Además fue la villana de Mañana es para siempre, donde interpretó a 'Bárbara Greco', quien acabó tras las rejas y desfigurada al ser quemada viva en el final.

No obstante, se ha mantenido en el Canal de Las Estrellas a través de los realitys y su último proyecto con Televisa fue siendo jueza de El Retador, donde compartió créditos con su exesposo Manuel Mijares de quien se divorció en el 2011. Hace unos años Lucero estuvo involucrada en un fuerte escándalo pues se filtró que ella había formado parte del conocido 'prosticatálogo' de actrices pero ella lo descartó tajantemente.

Tras varias especulaciones sobre su posible regreso a a las novelas, en días pasados las cámaras del programa Hoy captaron a la actriz caminando por los pasillos de Televisa y de inmediato se le preguntó si estaba ahí por un proyecto actoral: "Ya voy a hacer cuatro telenovelas y seis series, espérenlas todas... ¡no es cierto!", dijo a modo de broma. La intérprete de éxitos como Electricidad confesó porqué razón no había vuelto a actuar:

No, no hay ningún hilo negro que descubrir, simplemente un proyecto que me atrape y que me enamore, porque es un tema el rollo de meterte a las grabaciones, de volver a los foros", expresó.

Lucero comentó que ella prefiere seguir enfocada en la música pues le gusta mucho su trabajo y reiteró que grabar un melodrama no es nada fácil: "Somos dueños de nuestros tiempos un poco, por así decirlo, y en la tele, no. Entonces, no es tan fácil, pero, por eso quiero encontrar un súper proyecto que me enamore", dijo a reporteros de Hoy. Ya para cerrar la entrevista, la 'Novia de América' confesó que iniciaría el 2023 plena y llena de amor.

Pedirle a Dios más sería un abuso, más bien es agradecerle todo lo que me ha dado".

