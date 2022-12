"Soy gay": Tras renunciar a 'Hoy', conductor de Televisa sale del clóset con estremecedor mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor, conductor y youtuber sorprendió a todos con un poderoso mensaje para anunciar que es homosexual. Se trata del expresentador del programa Hoy Alan Estrada, quien salió del clóset públicamente este lunes 26 de diciembre, aunque aseguró que ya su círculo cercano lo sabía desde hace tiempo. El exconductor de la tercera temporada del reality de Televisa ¿Quién es la máscara? inspiró a muchos al explicar la razón de hacer pública su orientación.

Alan, de 42 años, inició su mensaje afirmando que nunca habla de su vida privada pues usualmente es muy hermético al respecto, sin embargo, consideró necesario hablar del tema porque en estas fechas decembrinas sobre todo notó que todavía hay duros estigmas y rechazos por la orientación sexual de una persona, mismos que lo hicieron reflexionar, dirigiendo palabras de apoyo a todos los miembros de la comunidad LGBTQ+ que luchan con la aceptación en la sociedad.

Instagram @alanestrada

"Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado de gente hermosa. Pero esta Navidad he visto mucha gente sufrir por su orientación y el rechazo de su familia. No estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado (...) Btw (by the way/por cierto) mi familia es la más chida y los amo", publicó en su cuenta oficial de Twitter para sus más de 350 mil seguidores, añadiendo emojis de la bandera representativa de la comunidad LGBTQ+.

Twitter @alan_estrada

De inmediato, compañeros y seguidores aplaudieron sus palabras y le dejaron conmovedores mensajes expresando su admiración. "Gracias por compartir", "Nuestras historias pueden inspirar esperanza. Gracias por compartir", "Te amo y te admiro amigo", "Yo a ti te admiro y te respeto Alancito eres una bella persona", "Nosotros te amamos a ti por tu talento tu vida íntima es solo tuya", fueron algunos de los mensajes que le dejaron al youtuber.

Alan es mayormente conocido por su canal de viajes en YouTube titulado Alan x el Mundo, sin embargo, también se ha desarrollado como conductor en programas como ¿Quién es la máscara? donde también participó al dar vida a 'Jalapeño' y el matutino Hoy. En las telenovelas participó en varias de la televisora San Ángel como Lola, érase una vez, Verano de amor y Amor Bravío, aunque dejó varios años la actuación para viajar, retomándola en 2019 en teatro.

Fuente: Tribuna