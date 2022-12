'Todo va a estar bien': Desmienten ataque en contra de casa de Sante Fe Klan; solo fue una riña

Comparta este artículo

Guanajuato, Guanajuato.- Luego de que la mañana del pasado domingo 25 de diciembre, se reportara un atentado armado en contra de la casa del rapero Ángel Quezada, mayormente conocido como Santa Fe Klan, las autoridades informaron que todo se trató de una riña en la que el no se vio involucrado dicho inmueble, dejando como saldo un herido.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 08:00 horas, sobre la Plaza de Toros, en Pueblito de Rocha, en el ya mencionado asentamiento, donde se suscitó una gran movilización de autoridades de las distintas órdenes de Gobierno, quienes fueron alertadas sobre un ataque en contra de la morada del intérprete de Todo va a estar bien.

Desmienten ataque en contra de casa de Sante Fe Klan

Informes otorgados por el área de Comunicación Social de esta corporación policíaca relataron que que una persona resultó lesionada, que fue llevada de inmediato a una clínica de esta ciudad para su atención, mientras que del agresor no se sabe nada, además de que todo ocurrió muy cerca de su tienda y no de su domicilio particular.

Hasta el sitio llegaron los agentes en activo de las distintas corporaciones policíacas, quienes se encargaron del resguardo de la zona, todo para que el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato (FGJE) iniciara con las primeras averiguaciones, además de la apertura de una nueva carpeta de investigación.

Por último se sabe que el ofendido ya se encuentra siendo atendido en un hospital, sin conocerse en que estado se encuentre además de las heridas que se le fueron provocadas con proyectil de arma de fuego.

Fuente: Tribuna