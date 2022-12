Tras 24 años en 'Hoy', Andrea Legarreta pierde exclusividad en Televisa ¿y firma con TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Andrea Legarreta, quien tiene al menos 24 años trabajando en el programa Hoy, informó desde hace varias semanas que a finales de este 2022 perdería su exclusividad en Televisa y ahora se ha revelado que ya habría firmado un nuevo contrato ¿en TV Azteca?. Como se recordará, Andy explicó en entrevista exclusiva con Quién si tenía intenciones de dejar la televisora donde se hizo famosa.

Fue en esta revista donde reportaron que el contrato de la esposa de Erik Rubín con la empresa de San Ángel llega a su final el próximo 31 de diciembre: "Tras más de cuatro décadas laborando en Televisa y 24 años como una de las conductoras principales del programa Hoy, el contrato de Andrea Legarreta con la empresa mexicana concluirá el 31 de diciembre próximo", informaron y ella explicó que no sabía si renovaría.

No obstante, la también actriz de 51 años relató que no pensaba en cambiarse de empresa luego de dejar de ser exclusiva y solo adelantó que debutaría como productora, pero no dijo de qué tipo de proyectos: "Voy a trabajar con gente que tiene mucha experiencia y vamos a ver qué sucede una vez que firme de nuevo con Televisa que ha sido mi casa durante muchos años. Ahí me han dado muchas oportunidades y creo que hemos aprovechado todas".

Ha sido un ganar-ganar siempre, a veces las cosas se acomodan en cierta forma pero por ahora no tengo contemplado irme", añadió.

A solo unos días de que finalice el 2023, ahora se reportó que 'La Lega' ya firmó un nuevo contrato pero no en el Ajusco sino en Televisa. Sí, de acuerdo con el periodista Álex Kaffie los ejecutivos de San Ángel no permitieron que la conductora abandonara la televisora y le dieron un nuevo contrato: "Andrea Legarreta renovó contrato laboral con Grupo Televisa. Su convenio de trabajo, el anterior, vence el sábado 31 de diciembre del presente", reportó.

Pero además Andrea hasta habría conseguido que sus jefes le aumentaran su sueldo, el cual se especula es uno de los más altos de todo Televisa: "La compañía le renovó junto con un AUMENTO salarial tal concordato por un año, es decir todo el 2023", dijo Kaffie en su columna de El Heraldo de México. Cabe resaltar que hasta el momento Legarreta no ha confirmado que haya renovado con Televisa pero se espera que lo haga pronto.

