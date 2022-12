Tras besar a conductora y pleito con Legarreta, actriz traiciona a TV Azteca y aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien hace unos meses se besó con conductora en plena transmisión de Televisa, regresó al foro del matutino Hoy este lunes 26 de diciembre luego de que el pasado 2021 hiciera su debut en TV Azteca. Se trata de la también comediante 'Rosa Concha', personaje es interpretado por el actor Héctor Ramírez, quien salió del clóset y se declaró abiertamente gay desde 2017.

El histrión oriundo de Torreón, Coahuila, contó en exclusiva a la revista TVNotas que tuvo varias relaciones heterosexuales, sin embargo, no se sintió conforme con ellas y ahí descubrió su homosexualidad: "Tuve tres novias en Torreón, pero no fue lo mío, entonces me asumí gay, pero no hago a 'Rosa Concha' por eso", expresó. El año pasado 'Rosa Concha' traicionó a la televisora de San Ángel y se unió al Ajusco por primera vez.

Resulta que en una ocasión 'Rosa Concha' apareció como invitada en el programa Arriba la tarde que condujeron Álex Sirvent y Curvy Zelma para el Canal a+. No obstante, poco después la comedianta volvió a Televisa y apareció como invitada del programa Montse & Joe donde protagonizó un beso con otra mujer. Se trató de 'La Chupitos', personaje interpretado por la querida Liliana Arriaga: "Perdóname por favor comadre, vamos a darnos un beso en la boca en honor a nuestra amistad ¡beso, beso!", le dijo a su 'comadre'.

Durante la mañana de este lunes 26 de diciembre 'Rosa Concha' dio un duro golpe al rating del matutino Venga la Alegría debido a que se unió al elenco del programa Hoy como conductora invitada y dejó en shock pues anteriormente ya había sido parte de la emisión pero salió por un presunto pleito. La comedianta se unió al matutino cuando Magda Rodríguez fue nombrada productora en 2018 y poco después salió del aire.

En ese momento se especuló que su despido del programa había sido por diferencias con Andrea Legarreta y Galilea Montijo, pero ella desmintió el pleito tajantemente: "Tanto 'Rosa Concha' como su servidor estamos muy agradecidos, amo a Andrea Legarreta, amo a Galilea Montijo y constantemente estamos en contacto en redes, nos llevamos extraordinariamente bien". Tras desestimar sus diferencias con las titulares, este lunes 'Rosa' volvió al foro 16 de San Ángel y compartió micrófonos con personalidades como Carlos Arenas y 'El Negro' Araiza.

