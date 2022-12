Adiós 'VLA': Tras 10 años retirada de Televisa, protagonista deja TV Azteca y regresa a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien lleva al menos 10 años retirada de las telenovelas de Televisa y que hace unos años firmó su primer contrato en TV Azteca, dio una inesperada sorpresa a los televidentes debido a que este martes 27 de diciembre reapareció en el programa Hoy. Se trata de Alessandra Rosaldo, quien lleva desde 2012 sin actuar luego de haber participado en el melodrama Por ella soy Eva.

La reconocida cantante de 51 años empezó su carrera a finales de los 90's y su primera novela en la televisora de San Ángel fue DKDA: Sueños de juventud, donde conoció a su ex Ernesto D'Alessio con quien casi se casa. Luego realizó participaciones en melodramas como Sueños y caramelos, Salomé y Amarte es mi pecado, además de que también probó suerte como conductora del matutino Hoy.

Rosaldo se integró al elenco luego de la salida de la conductora Roxana Castellanos por invitación de la productora Carmen Armendáriz para integrarse, pero dejó la emisión en 2012 y es que cuando se casó con Eugenio Derbez prefirió dedicarse al hogar. Hace 3 años la intérprete del grupo Sentidos Opuestos volvió a la pantalla pero con la televisora del Ajusco, siendo parte de su especial navideño. Además ha dado varias entrevistas a Venga la Alegría y Ventaneando.

Alessandra Rosaldo en TV Azteca

Sin embargo, la mañana de este martes Alessandra reapareció en el matutino Hoy debido a que brindó una entrevista exclusiva a Chano Jurado para su sección Acceso Total. La guapísima mexicana permitió que las cámaras del programa la acompañaran a una presentación y aquí confesó porqué razón decidió volver a los escenarios: "Un día me di cuenta que una parte de mí estaba abandonada por mí misma, me hacía falta sentirme realizada".

Asimismo Rosaldo declaró que aunque no cambia por nada "ser madre y esposa", estar de regreso en la música le da mucha satisfacción: "No me había dado cuenta de lo mucho que lo necesitaba, hasta que regresé al escenario". La actriz también respondió a la pregunta de si piensa permitir que su hija única Aitana se dedique al medio y señaló que sí lo hará, pero que ella no piensa obligar a la niña a convertirse en artista:

Le voy a dar las herramientas porque ella ya lo trae, le voy a dar las herramientas para si el día mañana decide dedicarse a cantar, a bailar, que tenga una base, pero no lo voy a incitar, voy a dejar que ella misma explore".

