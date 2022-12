Bajó 20 kilos: Tras años retirado, famoso galán de novelas despierta del coma y vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras estar a punto de morir y quedar en coma varios meses luego de contagiarse de Covid-19, un famoso galán de novelas vuelve a Televisa y se conmueve. Se trata de Antonio Mauri, quien sobrevivió a un complejo trasplante doble de pulmón y vivió para contarlo luego de perder más de 20 kilos y quedar en silla de ruedas. Toño, como es conocido en el medio, llevaba algunos años retirado de la actuación para ser productor, sin embargo, ahora volvió a los pasillos de su 'casa'.

Como se recordará, el querido histrión de 58 años participó en telenovelas como Madres egoístas, Simplemente María, El privilegio de amar, Abrázame muy fuerte y La malquerida, sin embargo, dejó la actuación en el 2018 tras hacer Por amar sin ley para enfocarse más en producir. En 2020, se contagió de Covid-19 y ya que no había vacunas disponibles, comenzó una historia de terror, pues fue hospitalizado de urgencia, quedando en coma y luchando por su vida.

Toño Mauri sobrevivió de milagro

Tras 8 meses en el hospital, 20 kilos menos y un aspecto irreconocible, Mauri logró sobrevivir gracias a un trasplante doble de pulmón. Ahora, cuenta su testimonio de vida y promociona un libro que escribió. Toño reapareció en los pasillos de la televisora de San Ángel y se dijo el más emocionado y feliz de volver a los foros que lo vieron nacer como artista, luego de vencer una de sus batallas más duras. Mientras recorría uno de los pasillos más reconocidos de la empresa, Mauri contó:

"Es mi casa, es donde yo crecí, donde yo viví, tengo muchos años de estar aquí, la verdad es que es una emoción volver a caminar acá, y ver la foto de repente de allá donde están todas las fotografías de los actores, la verdad se siente fuertísimo ver a tantos compañeros con fotografías. ¡Imagínate, todos son amigos!, casi a todos los conozco", confesó ante las cámaras del programa Hoy. Por otro lado, relató que durante su convalecencia rogó por tener al menos una oportunidad de volver a recorrer dichas instalaciones.

"Le pedía mucho, le pedí mucho a Dios que me diera esta oportunidad, por eso este día es muy especial, porque sí lo pedía mucho, decía ‘antes de irme me gustaría ir por última vez’, porque no sabía cuántas veces más pudiera venir. Ahora que camino por aquí, me da fuerza, me da como ganas de volver otra vez a esta casa que era donde yo trabajaba, pasé muchos años aquí", manifestó. Finalmente, escuchó lo afortunado que es por tener esta segunda oportunidad de vida luego de encontrarse a su colega, Vanessa Bauche.

La actriz lo abrazó con gran efusividad y comentó: "¡Un milagro! La historia de Toño es una historia de inspiración, de unidad familiar, de fe, de resiliencia, de éxito, y creo que todos quienes hemos perdido a un familiar de dos años para acá, como fue el caso de mi hermano, que murió por Covid en marzo, de 47 años, pues Toño es de verdad un ejemplo para seguir, sobre todo la fe y la unión familiar, el amor", expresó sobre su gran amigo.

Fuente: Tribuna