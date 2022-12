Cher lamenta que su madre no vea el anillo de diamantes que le dio su novio 40 años más joven

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Durante la víspera de Navidad, la cantante Cher de 76 años de edad, sorprendió a sus seguidores con la imagen de una fotografía donde presumió un anillo de diamantes, el cual se trató de un obsequio de parte de su novio, el rapero Alexander 'AE' Edwards de 36 años de edad con quien lleva varios meses de relación, imagen que después remarcó, la había subido a las redes sociales con el objetivo demostrar su nuevo diseño de uñas.

Instagram @cher

Aunque esta fotografía de inmediato llamó la atención pues se creía era por presumir su nuevo anillo de compromiso y por ende futuras nupcias, la intérprete de temas como Belive, After All, Little Man o I Got You Babe, pronto remarcó que solo se trataba de una manera peculiar demostrar el obsequio y claro, enfocarse en el diseño que tenía en su manicura; no obstante, ahora ha recordado a su madre, la señora Georgia Holt quien falleció a la edad de 96 años y a quien ella hubiera deseado mostrarle el anillo, elevando de nuevo rumores respecto a si es o no uno de compromiso.

"Me desperté hace un minuto y lo primero... Abrí los ojos, pensé... Necesito correr hacia mi madre y mostrarle mi anillo... 'Ella ama los diamante'", escribió en Twitter.

Foto: Twitter @cher

La cantante de inmediato borró el mensaje y solo dejó uno donde remarcada que recientemente se haba despertado, dejando más dudas entre sus fans pues mientras unos insisten en que ella sigue lidiando con el duelo de la muerte de su madre, otros aseguraron que sí se trata de una boda y claro, le afecta no poder hacer partícipe a su progenitora en tan importante evento.

"Antes de que me diera cuenta… tenía una pequeña lágrima, pero estoy segura de que esto es natural. Apuesto a que las orejas de mamá estaban ardiendo la última noche. Contábamos historias sobre ella, QUÉ MUJER", continuó Cher.

Cher y su madre, Georgia Holt

La madre de la cantante falleció el pasado 10 de diciembre a la edad de 96 años y tras ello, mostró el lujoso obsequió que recibió de parte de su actual novio de 36 años de edad. Fans se mostraron preocupados pues unos destacaron que pueda estarse aprovechando de su fama y sobre todo de la vulnerabilidad que ella muestra tras esta importante pérdida. En tanto, ella no ha destacado si sí se trata de un compromiso más serio.

