Ciego, divorciado y en psiquiatra: Tras hundir a Legarreta, galán de Televisa llega a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Un polémico actor de Televisa y exconductor del programa Hoy, quien hundió a Andrea Legarreta y la acusó de serle infiel a Erik Rubín, aparece en Ventaneando en TV Azteca. Se trata de Alfredo Adame, quien revela en exclusiva que su psiquiatra presuntamente le dijo que es "víctima de su propio éxito", además de revelar cuál es su propósito para el 2023. El histrión, quien ha estado involucrado en decenas de escándalos mediáticos, hace contundentes declaracionees.

Como se recordará, Adame fue uno de los galanes más cotizados de la televisión protagonizando melodramas como Yo no creo en los hombres, Retrato de familia y Más allá del puente, sin embargo, luego de su divorcio de Mary Paz Banquells, estalló contra todos, sobre todo contra algunos famosos como su colega Andrea Legarreta, a quien acusó de vetarlo de Televisa y de presuntamente serle infiel a su esposo Erik con un alto ejecutivo, lo que ella negó tajantemente.

Tras casi quedar ciego y acabar irreconocible por involucrarse en una pelea callejera, luego de la cual tuvo que someterse a cirugías, Adame hizo un recuento de lo que pasó en estos meses y contrario a lo que muchos podrían pensar, afirma que no piensa cambiar nada de su forma de ser y que el responsable de todas sus polémicas sería su "éxito", pues afirma que eso le dijo su psiquiatra, pese a que él ha sido señalado de ser el culpable de todo lo que le ha ocurrido.

"El único balance que hago, mi vida seguirá igual, no voy a cambiar un ápice de absolutamente nada, voy a seguir diciendo la verdad de las gentes (sic), a las que hay que decirles sus verdades, de la gente perversa, malvada, de toda esta bola de hampones, seguiré siendo el mismo, no aprendí nada nuevo, ya a mis 64 años ya soy un gallo muy jugado, no voy a cambiar nada", señaló, sin embargo, de inmediato corrigió lo que dijo y consideró que si existe algo que buscará modificar en el 2023.

"Lo único que voy a hacer es que se me va a quitar, me voy a deshumanizar ya al 100 por ciento. Yo veo un cuate tirado en el piso, con cuatro balazos desangrándose, 'que te vaya bien', si veo a una señora que está pariendo un niño, 'adiós', si veo a un cuate que se va a aventar de un puente para suicidarse, 'qué Dios te bendiga hermano'", señaló. De la misma manera, Adame negó tajantemente que sus adversarios lo hayan desacreditado públicamente por las distintas peleas que ha protagonizado.

"La gente me conoce desde hace 35 años que estoy en este medio, y saben que soy un hombre decente, educado. Si tú ves mi Instagram. 'Adame que todo te salga muy bien, Adame cuídate y no te pelees, que Dios te bendiga'. Tengo muchos proyectos, tengo muchas cosas, no soy un viejito, no soy un viejo ridículo ni nada, paso en la calle y me saludan", dijo. Finalmente, recalcó que se encuentra mejor que nunca debido a que alejó de su vida a las personas que no valen la pena, refiriéndose a su exesposa e hijos.

"Yo vendo mentadas de ma..., y gano dinerales, y todo eso lo dono a fundaciones, dinero necesito afortunadamente, yo doné todo lo que tengo, casas, coches, relojes, cuentas de banco, dólares, todo, la heredera es mi hija Vanessa y mis nietos, soy un hombre feliz al 100 por ciento, me deshice de la familia que tenía porque es una familia tóxica, la mamá y los hijos es una familia que no me merece", finalizó.

