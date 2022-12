Conmoción en la farándula: Piden oraciones para afamado músico: le detectaron cáncer en etapa 4

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado domingo, 25 de diciembre, el mundo de la farándula recibió un duro golpe, después de que la madre de un afamado músico anunciará a través de su cuenta de Facebook que su hijo fue diagnosticado con cáncer en etapa 4, por lo que solicitó a todos sus amigos que le envíen oraciones de sanidad para que logre recuperarse rápidamente de esta "dura prueba".

Se trata de Jeremiah Green, quien es cofundador de la banda de rock, Modest Mouse. Según algunos informes, la noticia trascendió precisamente le día de Navidad, momento que en que su madre, Carol Namateme, publicó una serie de fotografías del baterista conviviendo con su familia, aunque algunos afirmaron que se le notaba un semblante triste: "Por favor, envíen oraciones curativas para mi hijo, Jeremiah Green, que está luchando contra el cáncer ene etapa 4. Él es fuerte y valiente, está aguantando", reveló la mujer en sus redes sociales.

Carol no fue la única en hablar del tema, ya que, el locutor de radio de Seatle, Marco Collins, escribió un mensaje de apoyo para Jeremiah, en donde especificó que, aunque el cáncer haya sido detectado en etapa 4, esto no es necesariamente una mala noticia: "Me acabo de enterar de que mi amigo Jeremiah Green ha cancelado la gira de la banda porque actualmente se está sometiendo a tratamientos de quimioterapia para combatir el cáncer".

Marco le dejó en claro a sus fans que aún existe la posibilidad de que Green logre salvar su vida y esta confianza la basa completamente en que el especialista que atiende al baterista es fan de Modest Mouse: "Además, su oncólogo es un gran fanático de MM. Así que tiene eso a su favor. Enviémosle nada más que amor y energía curativa. Qué te mejores amigo. Todos estamos orando por ti".

Modest Mouse es una banda que toca indie rock, que se formó en el año 1993, en Washington, Estados Unidos. Jeremiah fundó la banda en compañía del guitarrista y escritor, Isaac Brock; y el bajista Eric Judy. La banda comenzó a ganar notoriedad en el año 2000, cuando se unieron a la casa productora Epic Records. Para 1994, la agrupación debutó por todo lo alto con su tema Do you connect?

Fuentes: Tribuna