¿Le tiene miedo? Al borde del llanto, Kim Kardashian dice esto sobre Kanye West

Los Ángeles, California.- Sin ligar a dudas, una de las familias más polémicas es la de las Kardashian, pues cada una de sus integrantes, incluidas las Jenner, tiene algo que de inmediato se vuelve polémico o tendencia; sin embargo, parece ser que uno de los temas centrales es el que involucra a Kim con su exesposo, el rapero Kanye West quien también ha sido my polémico a lo largo de su carrera.

La pareja que lleva más de un año separada y recientemente firmó su divorcio, sigue siendo motivo de atención de parte del público, pues ambos comparten la paternidad de cuatro menores de edad a quienes llamaron North, Chicago, Psalm y Saint. No obstante, la crianza de estos ha sido la que más involucra a la también modelo quien remarcó que no ha sido nada fácil tener que haber llegado a un acuerdo de "paternidad compartida'.

Foto: Twitter

Cabe destacar que el rapero quien ahora se hace llamar Ye y hasta ha destapado sus intenciones en competir por la presidencia de Estados Unidos para 2024, había estado denunciando a su expareja por el hecho de no dejarla ver a sus hijos; sin embargo, Kim expuso a través de una entrevista que entre los varios acuerdos a los que ambos llegaron para firmar el divorcio estaba el tema de compartir la paternidad, por lo que por primera vez se sinceró sobre este evento y claro, la exposición mediática de sus hijos en redes sociales.

"Si no saben las cosas que se dicen, ¿por qué les traería esa energía? Esa es una mierda real, pesada y de adultos con la que no están preparados para lidiar. Cuando lo estén, tendremos esas conversaciones. Un día, mis hijos me agradecerán por no sentarme aquí y criticar a su padre", expuso.