Lo sacaron del clóset: Tras dejar Televisa y sin exclusividad, exgalán de TV Azteca vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de telenovelas, quien trabajó en TV Azteca durante 17 años y que hace tiempo enfrentó rumores de ser gay, dio un duro golpe al rating del matutino Venga la Alegría debido a que hace algunas horas reapareció en el programa Hoy. Se trata del actor Sergio Basáñez, quien comenzó su carrera en San Ángel desde 1990 actuando en Marisol, María Isabel, La Mentira, entre otros melodramas.

Sin embargo, su carrera creció de forma abrupta cuando se cambió a la empresa del Ajusco desde 1999, donde fue el galán de novelas como Catalina y Sebastián, Cuando seas mía, Amor en custodia y Secretos de familia. También apareció en A corazón abierto, Los Rey y Secretos de familia, pero luego de quedarse sin contrato de exclusividad, en 2016 se fue a probar suerte en Telemundo siendo parte de la serie El Chema.

No obstante, el oriundo de Poza Rica regresó a Televisa en el 2018 para grabar Por amar sin ley y luego realizó otros melodramas como ¿Qué le pasa a mi familia?, La desalmada y más recientemente en La Herencia. Hace algunas horas Sergio reapareció en el Canal de Las Estrellas a través de una entrevista exclusiva con el matutino Hoy donde habló de forma tajante acerca de los escándalos que le han inventado a lo largo de su carrera.

Antes y después de Sergio Basáñez

Y es que como se recordará, el histrión de 52 años se ha enfrentado a varios rumores sobre ser gay ya que hace algunos años el actor y político Carlos Esqueda dijo que tuvo un fugaz romance con él. Frente a las cámaras de Hoy, el veracruzano dijo que no le gusta enredarse en la polémica y que prefiere enfocarse en su carrera: "Yo no hago caso de chismes, cosas amarillistas, no tengo nada qué comentar al respecto, a mí no me gustan esas cosas".

Además declaró que el mejor regalo que le puede dar la vida es que su padre de 90 años siga con vida: "Es padrísimo, imagínate, tener a tu papá caminando, muy vacilador y fiestero, gracias a Dios y a la vida que me lo tiene sano y lúcido". Además Sergio cerró la entrevista contando que ya ha pensado en dejar su carrera en el medio pero aún no sabe cuándo será su retiro definitivo: "Ojalá me pudiera retirar, quiero viajar más y hacer muchas cosas que no hice por estar trabajando".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy