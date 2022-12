Luto en las telenovelas: Muere querido actor de forma repentina y lloran su trágica partida

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El mundo del espectáculo se viste de luto con la muerte del querido actor de telenovelas británicas como EastEnders y series como The Crown. Se trata de Stephen Greif, quien perdió la vida a los 78 años de edad. Su deceso fue confirmado este lunes 26 de diciembre por su representante, Michelle Braidman Associates a través de Twitter. Hasta ahora se desconoce la causa de muerte.

Greif, nacido en Sawbridgeworth, Hertfordshire, en Reino Unido, saltó a la fama al participar en la popular serie de Netflix The Crown, donde dio vida al presidente del parlamento británico 'Sir Bernard Weatherill' en la cuarta temporada transmitida en el 2020, además de otras producciones británicas como Blake's 7, Coronation Street y el melodrama EastEnders. También actuó en The Witcher y Doctor Who.

El histrión, quien se graduó de la Real Academia de Arte Dramático con varios reconocimientos e inició una importante carrera en el teatro, luego hizo la transición a la televisión donde triunfó en los años 70. Su repentina muerte, la cual sacudió al espectáculo, fue comunicada en Twitter por Michelle Braidman Associates, sus representantes: Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro maravilloso cliente Stephen Greif", publicaron.

Y añadieron: "Su extensa carrera incluyó numerosos papeles en la pantalla y en el escenario, incluyendo el Teatro Nacional, RSC y en el West End". "Le echaremos mucho de menos y nuestros pensamientos están con su familia y amigos". De inmediato, colegas del medio y amigos lloraron su partida enviando sus condolencias y mensajes de apoyo hacia sus familiares. El director y actor de Doctor Who Barnaby Edwards, lo homenajeó con sentidas palabras.

"Me entristece mucho saber que Stephen Greif nos ha dejado. Un intérprete sólido como una roca, con una voz tan líquida y mortal como la lava fundida. Cuando se trataba de interpretar villanos, era insuperable. Su agudo ingenio y su evidente inteligencia hacían que fuera un placer dirigirle. Gracias por la diversión, Stephen", compartió a través de Twitter. A su mensaje se sumaron el de más famosos, quienes reconocieron la gran trayectoria de Greif.

Fuente: Tribuna