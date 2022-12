Pepe Aguilar anuncia nuevo concierto y seguidores lo destrozan: "¿Cuándo para Argentina?"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace aproximadamente una semana, Ángela Aguilar se encontró en el medio del ojo del huracán, después de que se declarara 25 por ciento argentina, esto luego de que el país sudamericano ganara la Copa del Mundo. Si bien, todo podría indicar que las cosas se olvidarían rápidamente, la realidad es que podría estar lejos de ocurrir, ya que, hasta el propio Pepe ha recibido burlas en su cuenta oficial de Instagram.

Como algunos recordarán, en la final del Mundial 2022, Argentina y Francia se debatieron a duelo para llevarse el titulo del indiscutible campeón. Si bien, fueron varias las estrellas mexicanas que salieron a apoyar a la tierra de Lionel Messi, parece ser que toda la atención se centró en la cantante de Ahí donde me ven, quien basó toda su carrera en la música regional mexicana, por lo que para muchos fue imperdonable que se calificara 25 por ciento argentina.

No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. 25 por ciento Argentina, 100 % por ciento orgullosa. Hoy todos somos más celestes que el cielo", escribió la famosa en Instagram, donde se le vio coordinar su outfit con los colores de la bandera de dicha nación.

Si bien, Ángela no hizo ninguna declaración cuando el bombardeo de insultos comenzó a llegarle, esto no evitó que Pepe Aguilar saliera a defender a su hija, quien comenzó a responder de manera irónica a todas las personas que le comentaron cosas como que no era mexicana y hasta la enviaron a vivir a "Argentina", debido a que, posiblemente, tomaron como traición el estado de la intérprete de La Llorona.

A una semana de estos acontecimientos, Pepe Aguilar, anunció un concierto en Jalpa, Zacatecas, para esta noche del martes, 27 de diciembre, esto con la finalidad de despedir el 2022, aunque en una ocasión normal, muchos le habrían contestado con halagos y cosas positivas por su trabajo, no fue así el día de hoy, ya que, lo llenaron con mensajes como: "¿Vas a cantar temas 'por mujeres como vos hay hombres como sho'?", "¿Cuándo para Argentina?", "¿Y tú si estás orgulloso de tus raíces mexicanas, o ya también te avergüenzas?", entre otras cosas.

Si bien, hubo gente que se burló del cantante de Destilando amor, también se manifestaron personas que lo defendieron e incluso pidieron a los demás que sí se iban a molestar por el comentario de Ángela, le dejaran los mensajes a la cantante de Y ella qué te dio, en lugar de de desquitar su coraje con Pepe Aguilar; sin embargo, parece ser que esto de nada sirvió, ya que algunos más mencionaron que, la semana pasada, el charro intervino en los comentarios de su hija y ahora debía "aguantar".

