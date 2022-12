Pidió limosna: Tras hundir a Galilea Montijo y 18 años en Televisa, galán vuelve de luto a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de las telenovelas, quien admitió que en su juventud pidió dinero en la calle y que tiene 18 años en las filas de Televisa, dejó en shock a todo el público debido a que este martes 27 de diciembre reapareció en el programa Hoy de luto y con una gran tristeza. Se trata de José Ron, quien hizo su debut en la empresa de San Ángel durante el 2004 cuando participó en el melodrama Mujer de madera.

Y aunque actualmente es uno de los galanes más cotizados de la televisora, en sus inicios como actor vivió difíciles momentos. En íntimas entrevistas el originario de Guadalajara, Jalisco, recordó lo mal que la pasó al mudarse a la CDMX en busca de sus sueños pues aseguró que no tenía dinero y en un punto tuvo que pedir limosna para poder volver a casa ya que no tenía ni para comer o para un boleto de camión.

Una vez fui a la central para regresarme a Guadalajara, no tenía dinero para regresarme.... Empecé a pedir dinero en la calle, en la central y no completaba", relató con lágrimas en los ojos.

El también músico y cantante ha participado en melodramas como Muchacha italiana viene a casarse, Enamorándome de Ramón, Te doy la vida y La Desalmada, sin embargo, confesó que desde 2019 ya no tiene contrato de exclusividad. Hace unos años José estalló contra Galilea Montijo y Andrea Legarreta diciéndoles que se les hacía "muy fácil hablar" por haber defendido a Cristián de la Fuente, quien fue muy criticado por decir que una ida al gimnasio se sustituía con talar un árbol.

Tras haber tenido este fuerte pleito con las titulares del programa más famoso de Televisa, se llegó a pensar que fue vetado pero este martes 27 de diciembre regresó al programa Hoy a través de una entrevista exclusiva. José platicó con reporteros del matutino para hacer un balance de todo lo que vivió en el 2022: "Estoy muy agradecido, muy feliz, me siento muy bien en todos los aspectos, con mi familia, con mi pareja", expresó.

No obstante, Ron también reconoció que este año también fue duro debido a que su perrito Skiro murió en el mes de abril, dejando un gran vacío en su corazón: "Fue un año complicado porque se fue mi perrito Skiro, que me partió el alma, creo que ha sido lo más fuerte que he vivido, las personas que me conocen saben que teníamos una conexión muy especial, me rompió por dentro pero fue un buen año también", expresó conmovido.

José Ron sufrió la muerte de su perro Skiro

Ya para cerrar, el tapatío respondió a la pregunta de si piensa casarse pronto con su novia Luciana Sismondi: "Fíjate que no me quita el sueño, estamos muy bien, seguimos creciendo, vivimos juntos, no sentimos la necesidad de hacer eso para demostrar, para que las cosas mejoren". Asimismo Ron comentó cuál es la razón por la que no le interesa llegar al altar: "Ese papelito hace que después algo pase (y se separen), no sé que sea pero estamos bien".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy