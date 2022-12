Se volvió mujer: Tras pleito con Chapoy y 5 años en TV Azteca, conductor queda fuera de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien hace unos años sorprendió al volverse mujer y que presuntamente tuvo diferencias con Pati Chapoy semanas atrás, dejó en shock a la audiencia de TV Azteca debido a que este martes 27 de diciembre no se presentó a trabajar en Venga la Alegría. Como se recordará, existen rumores de que todo el elenco de este matutino será despedido porque presuntamente la emisión será cancelada en 2023.

Se trata del regiomontano Roger González, quien se unió a las filas del Ajusco hace más de 5 años. Se volvió famoso gracias al Canal Disney Channel Latinoamérica donde condujo por años el exitoso programa Zapping Zone. Su primer proyecto en TV Azteca fue el reality para encontrar al elenco de High School Musical versión mexicana y luego de participar en importantes musicales y distintas obras de teatro, en 2018 por fin regresó a trabajar con ellos.

Roger, quien en su canal de YouTube se volvió mujer para interpretar a una drag queen, primero participó en el programa Todo un show y luego de que este se disolviera llegó al elenco de VLA, donde ha enfrentado varias polémicas como su supuesto noviazgo gay con Ismael Zhu 'El Chino'. Hace unas semanas el también locutor de radio protagonizó una polémica debido a que luego de la salida de Sandra Smester pues publicó un tuit que presuntamente iba dirigido en contra de 'La Chapoy'.

Pedrito Sola de inmediato se metió en la controversia y contestó al mensaje de Roger defendiendo a la conductora estelar de Ventaneando: "Pati Chapoy en una líder absoluta, por algo van varios años que es seleccionada como una de las 300 personas más influyentes del país y para los que trabajamos bajo su orden y protección es un privilegio". Tras esta situación, se dijo que el regiomontano se echó la 'soga al cuello' pues habría molestado a Pati.

Durante la mañana de este martes 27 de diciembre Roger no se presentó en el foro del programa Venga la Alegría y a cuadro solo aparecieron Kristal Silva, Laura G, Sergio Sepúlveda, Anette Cuburu y Pato Borghetti. Hasta el momento se desconoce cuál es la razón por la que el cantante no llegó a trabajar esta mañana. Existen rumores de que tanto él como sus compañeros de matutino no serán parte de Buenos Días México, el nuevo programa que se estrenará en 2023 en reemplazo de VLA.

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegria