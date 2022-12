Shock en EU: Tras casarse con Ben Affleck, Jennifer Lopez revela que su familia no tenía dinero

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Durante el mes de agosto, Jennifer Lopez y Ben Affleck ocuparon todos los titulares de los medios de farándula, debido a que luego de 20 años, los ahora conocidos como Bennifer 2.0, lograron contraer nupcias en una exquisita y lujosa ceremonia en la finca del actor de Gone Girl, en Georgia, de la cual, pocos detalles han salido a la luz, ya que, la pareja decidió ser sumamente discreta en todo lo relacionado a la recepción.

A cuatro meses de este espectacular evento, la protagonista de Selena logró paralizar a todos sus seguidores después de revelar que su familia, en realidad, no tenía dinero. Pero ¡tranquilo! La cantante de On the floor no se refiere a que actualmente tenga problemas financieros, de hecho es una de las estrellas de Hollywood con mayor valor monetario, ya que, su fortuna oscila en los 400 millones de dólares; sin embargo, esto no siempre fue así.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en abril en Las Vegas

Como algunos ya sabrán, Jennifer proviene de una familia de inmigrantes latinos originarios de Puerto Rico, mismos que se instalaron en el Bronx, en Nueva York, distrito de la Gran Manzana que es principalmente conocido porque ahí viven gente de bajos recursos. Resulta ser que, recientemente, la también cantante, recordó sus inicios, a través de su portal OnTheJLO, donde compartió que su posesión preferida era una manta de lana.

Jennifer inició su mensaje explicando que no tenían mucho dinero: "Una de las cosas más reconfortantes que tuve mientras crecía era una manta que me picaba mucho. Sé que suena loco, pero era la manta que tenía desde que tenía 6 años hasta que fui adolescente y me encantaba. Era roja, naranja y blanca y era mi versión de un 'Snuggy'. Crecer en Nueva York cuando hacía frío, había algo muy reconfortante en esa manta cálida sobre mi piel".

La celebridad de Experta en Bodas y Sueño de amor mencionó que lo más cercano que ha podido encontrar a esa manta, son unas cobijas Hermes de lana que le recuerdan la picazón de antaño, hecho que provoca burlas en su familia, incluso por parte de Ben, quien regularmente le pide que se deshaga de la cobija: "A veces Ben y los niños se burlan de mí porque me gusta la sensación de picazón de la lana contra mi piel, pero me recuerda mi infancia", confesó la celebridad.

