Tacharían de 'hipócrita' a exconductor de 'Hoy', luego de que salió del clóset; él les responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Miles de internautas e incluso miembros de la farándula se estremecieron después de que un conocido youtuber y exconductor del programa Hoy, salió del clóset, por medio de sus redes sociales, durante la jornada del pasado lunes, 26 de diciembre. Esto desató una serie de criticas contra el famoso e incluso, en algunos de estos comentarios llegaron a tildarlo de 'hipócrita' por esta razón.

Se trata de Alan Estrada, quien es conocido por su participación en la tercera edición de ¿Quién es la máscara?, así como en sus apariciones en el mañanero de Televisa, conducido por Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza. Como algunos recordarán, el día de ayer, el también influencer compartió su orientación sexual en Twitter, debido a que, pudo presenciar que en estas fiestas decembrinas, algunos miembros de la comunidad LGBTQ+ continúan sufriendo por discriminación.

Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa. Pero esta Navidad he visto a mucha gente sufrir por su orientación y el rechazo de su familia

Créditos: Twitter @alan_estrada

A raíz de esto, Alan recibió una gran cantidad de comentarios, algunos apoyaban su valor al hablar sobre su orientación, mientras que algunos otros lo criticaron, estos mensajes negativos se enfocaron principalmente porque hace algunas semanas, el anfitrión fue visto en Qatar, debido a la Copa del Mundo 2022, ¿la razón? Estrada tiene un canal de viajes en YouTube, conocido como Alan x el Mundo y, como no podía ser de otra manera, debía visitar el país de los Emiratos Árabes en el evento más famoso de futbol.

Como ya muchos sabrán, Qatar estuvo en el centro del huracán durante el Mundial debido a sus leyes en contra de la comunidad LGBTQ+, así como el gran retroceso que presenta en cuestión de los derechos de las mujeres. En este sentido, muchas personas tildaron de hipócrita a Alan por presentarse a un país que directamente atenta contra la gente que tiene las mismas preferencias que él, tal y como mencionó una usuaria identificada como Roxana: "Otra manera de protestar es no ir (a Qatar)".

Ante esto, Alan, no se quedó callado y le respondió a la inconforme que no ir a Qatar no habría cambiado nada en cuestión a sus políticas internas: "Roxana, he visitado muchos países donde la comunidad LGBTQ+ no tiene derechos. Desde mi primer video. No ir a Qatar no arregla nada, ir y ver la realidad, sí. Por cierto, los videos están poca mad... te invito a verlos. Besitos", aclaró el famoso.

Créditos: Twitter @alan_estrada

Fuentes: Tribuna