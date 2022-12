Tras 4 años en TV Azteca y rechazo de ejecutivos, corren a Kristal Silva de 'VLA' y debuta ¿en 'Hoy'?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se reportó que la famosa conductora Kristal Silva sería despedida del matutino Venga la Alegría ya que se avecinan varios cambios en el elenco y hasta la posibilidad de que este salga del aire y la prensa adelantó cuál será el siguiente proyecto de la tamaulipeca. ¿Se unirá al elenco de Hoy? Como se recordará, existe un rumor de que la exreina de belleza no es del agrado de los ejecutivos de TV Azteca.

La guapísima Kris empezó su carrera artística concursando en certámenes de belleza e hizo su su primera aparición en la televisión con Televisa siendo invitada especial del matutino de Las Estrellas platicar sobre su participación en el concurso Miss Universo 2016 tras haber ganado la corona del entonces Nuestra Belleza México. Sin embargo, desde hace 4 años se sumó a las filas de la empresa del Ajusco.

La modelo de 31 años debutó como conductora del Canal Azteca Uno en el certamen Mexicana Universal y posteriormente uniéndose al elenco estelar del matutino Venga la Alegría. Sin embargo, desde mediados de 2021 se ha estado manejando la versión de que los los altos mandos de esta empresa no quieren verla brillar por encima de otras conductoras como Laura G y por ello la siguen relegando y no le dan muchas oportunidades a cuadro.

Elenco de 'VLA'

Desde hace algunas semanas se ha dicho que el formato de VLA desaparecerá de la televisora a partir de 2023 y que un nuevo matutino entrará en su lugar, donde todo el elenco será renovado y por ello tanto Silva como conductores como Anette Cuburu, Sergio Sepúlveda, Pato Borghetti, Roger González y 'El Capi' Pérez serán despedidos. No obstante, se dice que la tamaulipeca ya consiguió empleo y sus miles de seguidores se encuentran en shock.

De acuerdo con información brindada por la experta de espectáculos La Comadrita, Kristal no se va de TV Azteca pues por fin le habrían ofrecido debutar como conductora de su propio programa. Sí, la influencer aseguró mediante su cuenta de Twitter que la joven presentadora ahora tendrá su propio show que se transmitirá los sábados por la noche pero no sabe qué tipo de contenido se transmitirá. Cabe resaltar que la propia exreina de belleza no ha confirmado esta información, por lo cual sigue quedando en calidad de especulación.

Fuente: Tribuna y Twitter @lacomadritaof