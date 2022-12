Tras pleito con Andrea Legarreta y 18 años en Televisa, conductora llega a 'Hoy' con fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien empezó su carrera en Televisa hace 18 años, dio una inesperada sorpresa a los televidentes debido a que la mañana de este martes 27 de diciembre reapareció en el programa Hoy luego de haber abandonado el elenco en medio de rumores de un pleito con Andrea Legarreta. Se trata de Natalia Téllez, quien formó parte del matutino de Las Estrellas de 2016 a 2018.

La originaria de la CDMX inició su carrera en la empresa de San Ángel desde 2004 cuando participó en la telenovela Rebelde y luego se integró a la conducción del Canal Telehit donde hizo programas como Qué show con Alejandra Vogue, Telehit New Generation y El Mundo al Revés con Natalia. Además fue co-conductora de las primeras dos temporadas del reality ¿Quién es la máscara? junto a Omar Chaparro.

Cuando abandonó el programa Hoy, se dijo mucho que Téllez nunca se había llevado bien con las titulares Galilea Montijo y Legarreta, pues estas supuestamente no la trataban de la mejor manera y hasta la hacían a un lado. Sin embargo, en un programa de Netas Divinas ella misma acabó explotando contra quienes trataron de enemistarla con sus excompañeras de Hoy y aseguró que no había ningún pleito.

Estamos acostumbrados a enemistarla a las mujeres poderosas. Existe la idea de que las mujeres siempre tienen que estar en competencia y eso no es sano", aclaró.

Tras dejar claro que nunca se llevó mal con las titulares de Hoy, la mañana de este martes Natalia reapareció en el programa a través de una entrevista exclusiva en la que contó cómo le fue durante este 2022: "Es uno de los años más felices de mi vida, en el que tuve una bebé, presento por primera vez una película donde yo soy la protagonista, me cayó una serie que es de los proyectos más importantes que he hecho, consolidé mi amistad con gente que amo".

La presentadora de 37 años también explicó que se avecina en el Año Nuevo: "¿Qué viene? seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir agradeciendo todas estas bendiciones y educando a Emy a que sea libre, a que sea feliz". Y confesó que haberse convertido en madre junto a su pareja Antonio Zabala fue lo mejor que le pudo haber pasado: "Me cambió la vida pero no me cambió a mí y eso es una de las mejores bendiciones que puede tener el ser humano". Ya para terminar, confesó tajante si quiere tener otro bebé:

No, no, no, la verdad es que creo que así estoy bien, ahora no hay nada de cigüeñas".

