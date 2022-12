Tras rechazo por 'gordita' y 10 años en Televisa, conductora regresa a 'Hoy' y aplasta a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien tiene 10 años en las filas de Televisa y que en plena pandemia comenzó a vender donas para sobrevivir, destrozó el rating del matutino Venga la Alegría debido a que este martes 27 de diciembre se reintegró al programa Hoy. Se trata de Michelle Rodríguez, quien hizo su debut en el Canal de Las Estrellas desde 2012 actuando en la exitosa telenovela Amores verdaderos.

Aunque al parecer no cuenta con contrato de exclusividad en la empresa de San Ángel, la también cantante ha sido parte de otros melodramas como Qué pobres tan ricos y Mi corazón es tuyo, así como de los programas La Rosa de Guadalupe, 40 y 20 y Me caigo de risa y hasta el reality ¿Quién es la máscara?. Sin embargo, Michelle no ha tenido una carrera nada fácil y es que desde que era muy joven sufrió discriminación por su peso.

En una entrevista que brindó a Yordi Rosado para su canal de YouTube, la intérprete de teatro musical relató que cuando era una niña de apenas 8 años la obligaron a hacer dieta y también confesó que la rechazaron de proyectos por gordita: "Culturalmente estamos muy acostumbrados a que el cuerpo gordito o está enfermo o es de gente floja y definitivamente no es de gente bella…yo descubrí que era bonita hace 6 años… me hubiera encantado descubrirlo a los 14", dijo entre lágrimas.

La mañana de este martes 27 de diciembre Mich, quien durante la pandemia emprendió su negocio de donas para generar ingresos económicos para subsistir, dio un duro golpe al rating del matutino VLA debido a que hace algunos reapareció en el foro del programa Hoy al lado de Manu Nna. Los comediantes llegaron al set de la emisión para divertirse en la sección de El manotazo junto a Galilea Montijo e hicieron fuertes confesiones.

La cantante de 39 años reconoció que ella y el comediante sí son medios hermanos ante las dudas del público, pero prefirieron no entrar en detalles debido a que hay asuntos familiares pendientes: "¿Por qué quieren hacer cuentas de hermanos? ¿nos van a ofrecer un terreno?, ya hombre ¡no!", dijo Mich, mientras que Manu añadió: "La historia es larguísima, somos como nueve, imagínate, los suyos, los nuestros, los que ni eran y les dejaron herencia".

