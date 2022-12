Tras salir del clóset, estrella de Televisa es criticada; actor de 'Vecinos' lo defiende: "No ma..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde del pasado lunes, 26 de diciembre, una estrella de Televisa sacudió a la industria después de revelar su verdadera orientación sexual, lo que abrió un debate en contra del famoso, a quien incluso llegaron a tildar de "hipócrita", por una acción que realizó en semanas anteriores. Derivado de ello, un actor de la serie de comedia, Vecinos, salió en su defensa a través de su cuenta oficial de Twitter.

Se trata de Alan Estrada, quien es famoso por su aparición en producciones como Hoy, ¿Quién es la máscara? y en su propio canal de YouTube, Alan x el mundo, siendo ésta la razón por la que miles de usuarios de Twitter comenzaron a criticarlo por salir del closet. resulta ser que la confesión del famoso fue tomada a mal, debido a que pertenece a la comunidad LGBTQ+, por lo que sus seguidores consideran que no debió haber asistido a Qatar 2022 para grabar su contenido.

Como algunos recordarán, este país de los Emiratos Árabes fue abiertamente criticado por sus leyes en contra de las personas LGBT, así como por la falta de derechos de la mujer que posee. Es bajo este contexto que la gente consideró que Alan debía protestar no asistiendo a este sitio del mundo, tal y como señaló una usuaria de la aplicación del ave, quien mencionó: "Otra manera de protestar es no asistir".

Alan Estrada le responde a sus fans

Aunque Alan le respondió y trató de sobrellevar las cosas de la mejor manera posible, esto no impidió que el actor que da vida a 'Luis San Román', en la serie de comedia Vecinos, Darío Ripoll, reaccionará en Twitter donde le aclaró a la gente que si bien, Estrada había asistido al Mundial lo había hecho porque posee un canal de YouTube relacionado a viajes: "Les recuerdo a todos los que critican a Alan (por) por su presencia en el mundial de Qatar 2022, ¿si saben que tiene un canal de viajes que se llama Alan x el Mundo? ¡Por el mundo! ¡Con o sin! No confundan la gimnasia con la magnesia. No mam....".

Por su parte, Alex encontró una buena manera de molestar a sus críticos y ésta fue compartiendo los videos que grabó durante su viaje a los Emiratos Árabes: "Les dejo mis videos de Qatar para que les de más comezón. Hay mucha información útil para que no nomás lean los encabezados", declaró el famoso, aunque el publico continuó mostrándose polarizado, ya que, algunos lo felicitaron, mientras que otros continuaron sus ataques.

