VIDEO: Al borde del llanto, Maya Nazor 'rompe el silencio' tras su ruptura con Santa Fe Klan

Ciudad de México.- Una de las parejas más mediáticas que existía dentro de la farándula, era la conformada por el cantante Ángel Jair Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan y la modelo e influencer Maya Nazor, quienes hace cinco meses le dieron la bienvenida a Luka, su primogénito y al parecer, único hijo que traerán al mundo pues confirmaron que ya no estaban juntos, lo que desató varios rumores y hasta criticas contra la antes mencionada.

Aunque no se han dado detalles del motivo por el cual la pareja optó por terminar, se presumía que se trataba de una estrategia para posicionar un nuevo tema del rapero; no obstante, pronto se dijo que dicho tema posiblemente había sido inspirado por el 'truene'; mientras las dudas se esclarecían, el creador de contenido Fofo Márquez aseguró que todo era estrategia de Nazor.

Foto: Twitter

"Entiendan que a mí desde niño me he rodeado con falsas amistades y se me han acercado mujeres, pues tratando de asegurar su futuro, por así decirlo, entonces yo ya sé cómo opera esa gente. Yo ahorita hablo con el máximo respeto a Maya y a Santa Fe", dijo el denominado ‘niño millonario’.

Luego de ser calificada como una persona oportunista, Maya Nazor 'rompió el silencio' y con un video publicado en la plataforma TikTok, mismo donde ahogada en llanto pidió que hubiera. Más respeto para la situación que vive, en especial porque hay un bebé de por medio al que ella planea proteger. Esta petición la había hecho hace días cuando confirmó que ya había terminado su relación con el intérprete de Debo Entender o Te iré a buscar.

"Quiero ser la mejor mamá para mi bebé y ser una mujer fuerte, feliz y exitosa por mi hijo, no se me hace justo cómo están reaccionando muchas personas porque repito, no saben nada, no pueden juzgar ni opinar de algo, ustedes no vivieron en la relación, los únicos que sabemos somos Ángel y yo y mientras nosotros nos respetemos y todo esté bien, no deben opinar…", dijo.