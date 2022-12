¡Adiós romance! Tras cancelar boda, Irina Baeva confirma que se separó de Gabriel Soto en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz de Televisa Irina Baeva se sincera en el programa Hoy y habla de la distancia que hay entre ella y Gabriel Soto en medio de rumores de ruptura. Y es que ambos se comprometieron en matrimonio en octubre del 2020, sin embargo, no pasaron Navidad juntos pese a que la actriz de El Dragón y Soltero con hijas publicó una fotografía junto al exesposo de Geraldine Bazán, pues esta resultó ser de hace tiempo.

Y es que aunque lo incluyó en una recopilación de fotografías en vísperas de Navidad, usuarios de inmediato se dieron cuenta que la imagen que publicó era de hace mucho tiempo y no era reciente, aumentando rumores de una ruptura. Pese a que ambos dieron indicios de que pasarían las fiestas juntos, esto no habría sido así y se dice que el anuncio de la separación es inminente. No obstante, en entrevista con el programa Hoy, la rusa habló de los planes que tiene junto al mexicano para celebrar el Año Nuevo.

Aunque no dio muchos detalles, la artista de 30 años comentó: "Es que al principio del año va a ser un poquito más de momentos personales también porque como Gabriel está trabajando ahorita, entonces yo creo que nos tomaremos un descansito los dos para estar también juntos", comentó. También subrayó que el motivo por el que no se le ha visto junto a Soto en las últimas semanas es por las grabaciones de la telenovela Mi camino es amarte.

Irina Baeva y Gabriel Soto

"Creo que de eso justo se trata, como ese balance, entre lo laboral, entre el trabajo, que además hemos estado los dos muy ocupados y estoy muy contenta que le está yendo increíble con el proyecto en el que está ahorita", señaló. A pesar de todas estas declaraciones, las versiones que hablan de separación se mantienen más firmes que nunca y hasta se dice que, en realidad, Baeva y Soto habrían pasado Nochebuena y Navidad distanciados.

Y es que como se recordará, ambos estuvieron separados varios meses porque él estaba grabando en la CDMX y ella estuvo en Nueva York, Rusia y Qatar. Incluso, se dice que ambos estarían esperando a que finalicen los compromisos que los unen como contratos para diversas marcas publicitarias para comunicar la noticia de la ruptura. Según esta especulación, el anuncio se haría el próximo mes de enero, aunque esto se podrá saber próximamente si es verdad o no.

Fuente: Tribuna