De indigente: Tras desempleo en Televisa y divorcio, famoso actor acaba en la calle y sin dinero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de telenovelas, quien lleva algunos años sin trabajo en Televisa, reaparece en el programa Ventaneando de TV Azteca y deja en shock al revelar que acabaría en la calle debido a su crisis económica. Se trata de Aitor Iturrioz, quien es recordado por sus papeles en melodramas juveniles como Clase 406 y Rebelde. El histrión, quien estuvo casado con la actriz Karyme Lozano, afirma que buscaría remuneración del público en plena calle.

Como se recordará, Aitor fue presentador del programa Don Francisco Presenta. Después debutó en Televisa en el melodrama Retrato de familia en 1995 y luego actuó en otras producciones como Luz Clarita, Mi pequeña traviesa, Por tu amor, DKDA: Sueños de juventud, Mujeres engañadas, Primer amor... a mil por hora, Tu historia de amor y Velo de novia. En 2003 destacó por su papel de 'Max Brouer' en Clase 406 y en 2004 con el rol de 'Esteban Nolasco' en la primera temporada de Rebelde.

Aitor Iturrioz

Tras actuar en otras telenovelas, siendo la última Por amar sin ley en 2018, se fue a TV Azteca donde participó en el unitario Un día para vivir. Luego de su divorcio de Karyme Lozano en 2002 tras tres años casados y una hija en común, el actor no había sido visto en la pantalla chica. Ahora reaparece y afirma que no ha logrado recuperarse de la crisis económica que sufrió durante la pandemia por Covid-19. Debido a esto, confesó en entrevista para Ventaneando que no descarta actuar en la calle.

Sí, el actor señaló que buscaría actuar a cambio de alguna remuneración voluntaria de la gente: "Renovándonos, buscándole, ¿qué otra nos queda?, y tengo una intención de hacer teatro en la calle, eso está bonito, imagínate, como hacíamos teatro en corto, pero con el libreto en la calle", comentó. Sobre la forma en que buscaría atraer a las personas para que asistan a las puestas en escena que se ofrecerían en distintas partes de la CDMX, Aitor manifestó:

"En las redes sociales anunciar, la próxima semana vamos a estar en Coyoacán con esta obra, y la gente que llegue, como en Argentina o en otras partes del mundo, que te dejen lo que ellos consideren de tu espectáculo de la obra que hiciste ahí, teatro en la calle, ahí tenemos unas ideas muy interesantes". Por otra parte, confesó que la relación con su hija Ángela, a quien procreó con Karyme, no es tan frecuente como él quisiera, debido a que ella vive en Estados Unidos y recientemente se acaba de casar.

Captura de pantalla de 'Ventaneando'

"Pues acá las fotos, y las redes, y lo que te pelan porque ya ni pelan mucho al papá, pero qué te digo, bien, bien", contó sobre su relación. Finalmente, Aitor confesó que la joven de 22 años no seguirá los pasos de sus padres en el ambiente artístico. "Ya está en las leyes, nada que ver con esto (del medio artístico), las leyes. Ahí síganla en sus redes sociales, publica cosas bien bonitas con sus amigas y todo", finalizó.

Fuente: Tribuna