Divorciada y ciega: Tras 40 años en Televisa y alistar su muerte, protagonista reaparece de luto

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de Televisa, quien sufrió la dolorosa muerte de su padre, reaparece de luto luego de serios problemas de salud que la llevaron a alistar todo en caso de su fallecimiento. Se trata de Lety Calderón, quien hace fuerte revelación que dejó en shock a todos. La actriz de 54 años, quien ha sido hospitalizada varias veces en los últimos meses, dejó listo su testamento y ahora asegura que la pasa mal pues no ha podido superar la pérdida de su papá.

La protagonista de telenovelas como Yo compro esa mujer, Valeria y Maximiliano, La antorcha encendida y Laberintos de pasión, quien regresará a la televisora de San Ángel en el melodrama El Amor Invencible, revela que a casi dos años de la muerte de su padre por Covid-19, aún sigue tratando de lidiar con su ausencia, afirmando que acudirá a terapia que la ayuda a sobrellevar el duelo. La actriz, quin dio vida a una mujer ciega en el inolvidable melodrama Esmeralda a finales de los 90, se sincera en Sale el Sol.

Tras contar que pensó que iba a morir de un infarto, por lo que al recuperarse de inmediato dejó listo su testamento para no dejar desamparados, Calderón señaló para el matutino que el dolor continúa muy latente en ella y su madre, Carmen León: "Mi mami sigue un poquito tristona, no hemos podido superar la partida de mi papá, ha sido bien difícil, ahorita ella está con una tanatóloga", explicó, sin embargo, confesó que en su caso la situación ha sido distinta, pues todavía no ha recibido ayuda profesional.

"Yo no he podido tomar terapia, pero sí lo voy a hacer porque me sigue doliendo, sigo con la negación, sigo enojada, a veces paso y veo su foto y lo regaño, si es bien difícil, no he podido superar eso". Y agregó: "Yo quiero aprender a vivir sin él, porque yo sé que nada me lo va a regresar, pero no he sabido vivir sin él, porque además de todo era mi gran amigo, entonces cualquier cosa yo le hablaba, 'papá pasó esto, papá habla con Carlo, papá ¿qué hago con Luciano?, papá enséñame o enséñales', entonces me quedé sin amigo, sin papá, sin guía, entonces sí es fuerte".

Por otro lado, habló de la relación que tiene con sus hijos, Luciano y Carlo, a quienes procreó con su expareja Juan Collado: "Tengo un sentimiento muy especial porque creo que estoy actuando en mi contra, somos una gran familia de 3 y hemos sido muy muéganos, he estado siempre muy pegada a mis hijos, en todo, me gusta estar en la tarea, me gusta cuando llegan y están comiendo que me platiquen cómo les fue en la escuela, si hay una chica que les guste o no, si se pelearon con el amigo, los planes, los antros, todo me gusta platicarlo, estar juntos".

Y entonces el estar yo motivando a Carlo que se vaya a estudiar fuera, estar motivando a Luciano a que viva solo, de repente digo '¡qué tonta!, el día que realmente eso pase yo me voy a quedar completamente sola'", contó.

No obstante, Calderón reflexionó sobre su labor como madre y manifestó que lo único que desea es formar a dos hombres autosuficientes y contentos: "Tarde o temprano va a pasar y para mi va a ser como ganar un Óscar el día que yo logre que mis hijos sean independientes, y que ellos solos empiecen a aplicar lo que yo les enseñé en la vida, que espero que les sirva y que sepan ser felices", concluyó.

Fuente: Tribuna