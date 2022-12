En silla de ruedas y subió 17 kilos: Tras unirse a Chapoy en TV Azteca, villana regresa a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de las telenovelas, quien llegó a las filas de Televisa en 1996 y que hace unos años quedó en silla de ruedas tras sufrir un accidente, dio un duro golpe a TV Azteca pues luego de haber estado en esa empresa, ahora se confirmó su regreso a la pantalla del Canal de Las Estrellas. Se trata de Sabine Moussier, quien está a punto de volver a la actuación con el melodrama Perdona nuestros pecados.

La intérprete nacida en Alemania llegó a la televisora de San Ángel actuando en Morir dos veces y Luz Clarita. Posteriormente se sumó a producciones como El Privilegio de Amar, La Madrastra, Mi Pecado, Las tontas no van al cielo y Que te perdone Dios, pero sin duda alguna Abismo de Pasión donde dio vida a la implacable villana 'Carmina Bouvier' marcó su carrera. Y es que además del éxito, Sabine acabó en silla de ruedas por un tiempo debido a que sufrió un accidente mientras grababa la novela.

Incluso Sabine se tuvo que retirar de la actuación por un tiempo tras caer a una alberca vacía y hasta estuvo en riesgo de no volver a caminar; pero por fortuna las cosas no pasaron a mayores. La artista de 56 años se ha mantenido al aire en el Canal de Las Estrellas con otras novelas como Sueño de amor, Me declaro culpable, La mexicana y el güero y más recientemente en Corazón Guerrero, donde en su mayoría la ha hecho de antagonista.

Sin embargo, se sabe que 'La Moussier', quien hace años subió 17 kilos, ya no cuenta con contrato de exclusividad en Televisa y ya hasta ha aparecido en el programa Ventaneando con Pati Chapoy. Tras visitar las instalaciones del Ajusco en varias ocasiones, ella misma reveló que estaba en pláticas para hacer algo en esta empresa pero nunca se concretó y la alemana acabó retornando a su 'casa' San Ángel.

Fuente: Instagram @sabineoficial

Actualmente Sabine está grabando su próximo proyecto con Televisa Perdona nuestros pecados producido por Lucero Suárez y donde compartirá créditos con famosos como Jorge Salinas, Érika Buenfil, Osvaldo de León, Emmanuel Palomares, César Évora, entre muchos otros. La mañana de este miércoles en las redes sociales del canal por fin confirmaron cuándo será el estreno del melodrama y le dijeron a los televidentes que será el próximo 30 de enero en punto de las 6:30 horas.

Fuente: Tribuna y Twitter @canal_estrellas