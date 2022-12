Fue infiel y se volvió mujer: Tras 21 años juntos y renunciar a Televisa, conductor llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien admitió que le fue infiel a su esposa, llega al programa Hoy de Televisa tras haber renunciado a su contrato de exclusividad y haber visitado Venga la Alegría en TV Azteca. Se trata de Omar Chaparro, quien volvió a las filas de la televisora al ser el conductor de la cuarta temporada del reality ¿Quién es la máscara?, el cual regresó y culminó con gran éxito la semana pasada.

Como se recordará, Omar empezó su carrera de la mano de Televisa en 2001 en programas como Sabadazo, Black & White y No Manches, hasta que renunció a su contrato de exclusividad en en el 2015 para mudarse a Estados Unidos en busca de más oportunidades laborales. El mexicano, quien se ha transformado en mujer para varios sketches cómicos y tuvo que subir 14 kilos para su papel en la película The Wingwalker, logrando un impactante cambio físico, hace tremenda confesión.

Chaparro recientemente confesó que hace varios años le fue infiel a su esposa Lucy, mejor conocida como 'La Mojarrita'. El conductor se sinceró y reveló que se equivocó y se arrepintió profundamente, por lo que poco a poco empezó a reparar su relación de más de 21 años, hasta que se fortaleció pues ella decidió perdonarlo. En exclusiva para el programa Hoy, el también actor compartió cómo alimentan la llama de la pasión y cómo han durado tantos años juntos.

Omar Chaparro y 'La Mojarrita'

"Sí hemos usado estrategias no porque seamos maestros... nos han funcionado no en mantenernos juntos porque hay mucha gente que dura hasta 50 años, sino en mantenernos juntos con este dinamismo de noviazgo, de celebrar todos los días no solo el 14 de febrero. Enamorados porque el amor es un músculo que hay que trabajarlo. Así como me levanto a meditar y a hacer ejercicio, me levanto a alimentar ese músculo", señaló.

Además, compartió tips para mantener el amor: "Diciéndole buenos días preciosa. Todos los días le mando un mensaje diciéndole que si quiere ser mi novia. Es una decisión mantenerse enamorado, por eso hicimos un podcast ella y yo que se llama Escucho borroso porque cundo estás enamorado también tratas de no poner la vista en algo que no te gusta de tu pareja. Decidimos hacer el podcast para celebrar nuestro matrimonio", comentó. Finalmente, señaló que el aceptar los defectos ayuda mucho a fortalecer su matrimonio.

