Lo sacaron del clóset: Tras fama en Televisa, Marco Antonio Regil deja en shock con íntima confesión

Ciudad de México.- El conductor Marco Antonio Regil, quien renunció a su contrato de exclusividad en Televisa en 2017 y ha despertado muchas especulaciones sobre su vida personal, se confiesa en famoso programa. Como se recordará, el presentador que alcanzó la fama en emisiones como Atínale al Precio y 100 mexicanos dijeron, ha despertado rumores de que sería homosexual e incluso algunos famosos han dicho que no ha salido del clóset, todo por no hablar públicamente de su vida y estar soltero a los 52 años.

Regil, quien después de la empresa de San Ángel se fue a Telemundo donde estuvo un tiempo en el matutino Un Nuevo Día (que hoy se llama Hoy Día) tiene un importante podcast y no duda en pronunciarse sobre varias causas altruistas, pues no solo apoya en el Teletón año con año, sino que también es vegano y defensor de los animales. Pese a la fama de la que ha gozado, el conductor no se ha casado ni tenido hijos, por lo que su orientación sexual siempre ha sido puesta en duda.

Y ahora, Regil aclara todo sobre su vida privada con una íntima confesión. Todo sucedió en el programa Envinadas, transmitido por YouTube y conducido por Daniela Luján, Jessica Segura y Mariana Botas. El conductor reveló algo que las impactó, y es que señaló que lleva 14 años soltero, pese a que en su momento salió con famosas como Adamari López y se comprometió con la reina de belleza Silvia Salgado.

"Hace mucho que no eso fue hace otra vida, literalmente llevo 14 años soltero", confesó el conductor sorprendiendo a las actrices, quienes le preguntaron si no ha tenido una relación abierta, a lo cual no señaló si sí o no, aunque sí comentó que ha sufrido mucho en su vida amorosa, pues no siempre ha sido correspondido: "Me ha tocado que yo me enamoré, pero esa persona no quiera algo más o que estás con alguien con quien sucede algo físicamente, donde yo quiero algo más, pero esa persona no busca algo más y entiendo cuando las mujeres viven esto", dijo.

Finalmente, aseguró que cuando no trabajas tu autoestima puedes caer en relaciones con patrones tóxicos: "Te pasa cuando estás con autoestima baja, porque solo cuando tienes autoestima baja permites esas cosas, porque cuando alguien quiere contigo tiene tiempo, inventa tiempo, tiene ganas, se puede, va, hace o deshace", señaló Regil, quien una vez más tiene que aclarar su soltería ante los medios.

