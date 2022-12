Luto en la música: Famoso cantante muere trágicamente mientras dormía; le dan el último adiós

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El mundo del espectáculo nuevamente se viste de luto con el fallecimiento de una famosa estrella de la música. Se trata de un querido cantante, quien perdió la vida a los 65 años. Se trata de Maxi Jazz, cantante del grupo Faithless de 1995 hasta 2011, quien falleció mientras dormía este pasado viernes 23 de diciembre, en plena víspera de Navidad. Así lo confirmó un compañero de la agrupación, Sister Bliss.

Maxi Jazz murió pacíficamente mientras dormía en su casa al sur de Londres, Inglaterra. Sister Bliss anunció en Twitter la desgarradora noticia: "Estamos desconsolados de compartir que Maxi murió en paz mientras dormía anoche. Enviamos amor a todos los que compartieron nuestro viaje musical... Please look after each other, y’hear (cuídense unos a otros, ¿me oyen?, como él solía decir)", publicó en Twitter.

Posteriormente, la agrupación se despidió de él a través de su cuenta oficial de Instagram. Todos le dieron el último adiós y agradecieron el gran ser humano que fue, no solo por su enorme legado en la música: "Fue un hombre que cambió nuestras vidas de muchas maneras. Dio un significado y un mensaje adecuados a nuestra música. También era un ser humano encantador, con tiempo para todos y una sabiduría tan profunda como accesible".

Instagram @faithlessofficial

Por otro lado, Faithless terminó su mensaje de despedida elogiando su manera de trabajar y reconociendo también todos los fanáticos que los acompañaron junto a Maxi Jazz durante su gran viaje en la música: "Fue un honor y, por supuesto, un verdadero placer trabajar con él. Era un letrista brillante, DJ, budista, una magnífica presencia escénica, amante de los coches, un charlatán inagotable, una bellísima persona, una brújula moral y un genio".

Y agregaron con mucho sentimiento e impactantes fotografías del artista: "Descansa en paz querido Max. 1957 – 2022. Y gracias familia Faithless por todo el amor que nos mostraron a lo largo de los años", finalizaron. De inmediato, usuarios y más colegas dejaron mensajes para despedirlo y enviar sus condolencias por su repentino deceso. Hasta ahora no se ha confirmado una causa de muerte.

