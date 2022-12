Se volvió mujer: Tras 25 años retirado de Televisa y duro luto, exgalán de TV Azteca regresa a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso galán de las telenovelas, quien permaneció 25 años desaparecido de Televisa luego de haberse ido a trabajar a la competencia TV Azteca, dejó en shock a los televidentes debido a que hace varias horas reapareció en el programa Hoy. Se trata del reconocido Humberto Zurita, quien luego de enviudar por la muerte de su esposa Christian Bach ahora se da una nueva oportunidad sentimental con Stephanie Salas.

El histrión de 68 años inició su carrera con la empresa de San Ángel actuando en el melodrama Muchacha de barrio y luego se unió a otros como El derecho de nacer, El maleficio y La antorcha encendida, por mencionar algunos. Sin embargo, decidió probar suerte en el Ajusco a partir de 1999 y realizó novelas como El Candidato, Agua y Aceite y Secretos del alma, así como de Vivir a destiempo en 2013, la cual marcó su retiro de la empresa.

Tras quedarse sin exclusividad tanto en Televisa y TV Azteca, el padre del joven actor Sebastián Zurita se unió a la cadena Telemundo para participar en series como La querida del Centauro y La Reina del Sur. Sin embargo, hace unas semanas reapareció en la señal del Canal Azteca Uno porque fue invitado especial en el foro de VLA para hablar de su obra de teatro Papito Querido, en la cual hasta aparece vestido de mujer en el escenario.

Durante las últimas semanas el patriarca de la dinastía Zurita ha acaparado la atención del mundo del entretenimiento pues luego de la difícil situación que vivió por la muerte de Christian Bach, ahora está disfrutando del amor con Stephanie Salas y se han dejado ver muy enamorados en sus redes sociales. Hace algunas horas en las redes sociales de Hoy compartieron una nota en la que revelan cuál es la opinión de Michelle Salas por el noviazgo de su madre.

La prensa cuestionó a la guapísima modelo sobre qué pensaba de esta relación y ella mencionó: "¡Ay ya sé!, el amor anda por ahí", dijo con una enorme sonrisa y es que Mich está más que de acuerdo con este idilio ya que ella y su hermana Camila hasta se han ido de vacaciones con Humberto y su madre. En este encuentro con los medios Salas también respondió al rumor de que podría estar embarazada y pidió no opinar de los cuerpos ajenos:

Es que no pueden pensar que uno está embarazada nada más porque cenó mucho, luego dicen que no anden criticando el body. Sí obvio, en algún momento seguro que sí. Por ahorita no, pero seguro sí", dijo sobre la posibilidad de ser madre.