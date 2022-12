Tras 50 años en Televisa y vender joyas para sobrevivir, conductora deja 'Hoy' y se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien trabajó alrededor de 50 años en Televisa y hasta formó parte del programa Hoy, dejó sin palabras a la audiencia de TV Azteca debido a que hace algunas horas se unió a Pati Chapoy visitándola en el foro de Ventaneando. Se trata de Talina Fernández, quien tuvo una íntima plática con la líder de los espectáculos en México desde las instalaciones de TV Azteca.

La llamada 'Dama del Buen Decir' formó su carrera en la empresa de San Ángel apareciendo en programas como Viva el domingo, Noche a noche, Rim Bom Video, Hasta en las mejores familias, Nuestra casa, entre otros, y también integró al elenco del programa Hoy en dos etapas distintas. Sin embargo, en 2019 Talina se quedó sin contrato de exclusividad y fue despedida de un día para otro pese a sus décadas de trabajo.

Hace poco la famosa presentadora declaró que los ejecutivos de Televisa ni siquiera le habrían dado su pago de liquidación completo y cayó en una severa crisis económica: "Llegó un momento en el que tuve que vender mis alhajas; pues salí de Televisa y no me... ¿Cómo se llama eso cuando te pagan por tu salida? Pues aquí no me tocó, entonces he pasado por momentos muy difíciles y no tener dinero y necesitar trabajo, no es ninguna vergüenza", comentó en De Primera Mano.

Talina Fernández en 'Hoy'

Este 2022 Fernández, quien también está enferma pues tiene dos tumores en la cabeza y no escucha bien, firmó su primer contrato para trabajar en la empresa del Ajusco como concursante del reality MasterChef Celebrity México y aunque no logró llegar a la gran final, fue una de las participantes más entrañables. Luego de unas semanas fuera del aire, la 'Dama del Buen Decir' volvió al Canal Azteca Uno pues apareció en Ventaneando.

La exconductora de Hoy llegó al foro y de inmediato le mostró todo su respeto a Pati, negando que en el pasado hayan tenido un pleito: "Tantos años nos contemplan, Chapoy. Y nos hicieron que fuéramos enemigas porque tu (estabas) en una tele, yo en otra tele... de ninguna manera, no se pudo... Nos hemos querido y respetado siempre". La madre de Mariana Levy (qepd) también le confesó a Chapoy lo poco que ganaba cuando recién empezó en Televisa y recordó cómo la conoció.

Talina asegura que Pati abrió una "brecha" para las mujeres en la televisión y dijo: "Me entrevistó en su pared le escribí cositas, era una chiquitina y yo ya tenía bigotes. Pero ahí empezó a hacer un programazo con una opción nueva. Entonces verdaderamente Pati llegó a Televisa y empezó a hacer ruido, o sea no fue como la sombra que pasa y muere. Llegó Pati Chapoy y ya tenía un programa y era una escuincla", expresó feliz.

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando