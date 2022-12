Tras 60 años en Televisa y duro veto, villana deja 'Hoy' y llega a 'VLA' con fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa primera actriz, quien presuntamente estuvo vetada de Televisa pese a sus 60 años de carrera en la empresa, dio un duro golpe al rating del programa Hoy debido a que este miércoles 28 de diciembre dio una entrevista exclusiva al matutino de la competencia Venga la Alegría. Se trata de la reconocida Jacqueline Andere, quien desde 2019 perdió su contrato de exclusividad en San Ángel.

La madre de Chantal Andere fue una de las villanas más reconocidas de los melodramas, entre los que destacan proyectos como El maleficio, Ángela, Serafín, Mi destino eres tú, La madrastra, Soy tu dueña y Las Amazonas. Durante unos meses se especuló que la intérprete de 84 años estuvo 'congelada' de la televisora ya que cuando dejó de ser exclusiva, inmediatamente apareció en la pantalla de la competencia TV Azteca.

"Fui consentida de muchos productoras y del señor Azcárraga Milmo... Me da mucha tristeza porque tengo 66 años trabajando, desde que era muy chamaquita. Hoy que fui a Televisa dije 'Dios mío, qué tristeza lo que está pasando'", dijo en Ventaneando. Luego se especuló que tanto ella como su hija habían sido tachadas de "malagradecidas" por hablar mal de su 'casa', pero en la pandemia ella retornó a Televisa para realizar, hasta ahora su último proyecto en televisión, la novela La mexicana y el güero.

Jacqueline Andere en 'Hoy'

Tras haber sido invitada especial del programa Hoy en varias ocasiones, hace algunas horas doña Jacqueline se entrevistó en exclusiva con reporteros de VLA e hizo fuertes declaraciones sobre su vida privada. La reconocida actriz habló sin tapujos sobre su esposo, el director José María Fernández Unsain, padre de su hija y quien era 25 años mayor que ella. Recordó que aunque ella quiso agrandar la familia, la diferencia de edad entre ellos fue un impedimento.

Andere contó que Fernández le hizo reflexionar sobre traer al mundo a un segundo hijo sabiendo que él moriría joven: "Me dijo: 'yo sí puedo', en broma me dijo, 'pero mejor piénsalo, yo me voy a morir primero, ¿te quieres quedar con un problema o con dos? Porque si yo me muero vas a tener que lidiar con dos'. Dije: 'no, mejor así nos quedamos'". Sin embargo, otra situación que le quitó los ánimos de convertirse en madre fue que Chantal no quería hermanos:

Y luego Chantal oyó algo y me dijo: '¿tú quieres tener otro hijo?', (le respondió) 'Yo sí, pero lo estoy pensando, hija', me dijo: 'no, no, mamá, ¿cómo vas a tener otro hijo? ¿Y yo qué voy a hacer?', 'Pues mi hija'", recordó.

