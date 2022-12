Comparta este artículo

Ciudad de México.- La presentadora de TUDN, Mariazel por medio de sus redes sociales compartió una emotiva imagen en la presumió su pancita de embarazo, a lo cual de inmediato muchos reaccionaron tanto positivamente como negativa, pues cabe mencionar que esto se dio en medio del Día de los Santos Inocentes, por lo que se cree que pudo tratarse de una broma.

En el tuit, la presentadora de 41 años de edad, dijo que se encuentra muy feliz a la espera de su segundo hijo, al mostrar un vientre totalmente abultado, dejando en claro que podría ser cierto, pues cabe destacar que ella no salió a aclarar nada, por lo que es posible que su broma sea una realidad, aunque también encontrarse en la cuarta década es algo de riesgo.

Tras acudir al mundial de Qatar 2022, Mariazel anuncia embarazo a sus 41 años

Tras la difusión de dichas imágenes de inmediato no pudieron faltar las felicitaciones de algunos famosos, como Barbara Islas, Estefanía Ahumada, Bárbara Torres, entre otros que solo reaccionaron a modo de broma, aunque cabe destacar que ella aún no ha salido a desmentir nada e incluso hasta añadió una foto del ultrasonido, misma que no parece ser aprócrifa.

Cabe mencionar que la presentadora de origen español estuvo muy ocupada estos últimos días en cubrir el Mundial de Futbol de Qatar 2022, donde perteneció al grupo de TUDN, aunque se hablaba de que ella se fue por sus propios medios, algo que ella no ha salido a desmentir, así como tampoco a confirmar, sin embargo, se le pudo ver en la señal de Televisa Univisión.

Este 2022, Mariazel logró tener mayor reconocimiento en las calles, luego de su participación en el programa Las Estrellas Bailan en Hoy, donde compartió pista con el cantante y conductor Yurem, y que decir de Me Caigo de Risa, donde de igual forma estuvo presente, ganándose a todo la audiencia con su sentido del humor.

Fuente: Tribuna