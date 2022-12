Tras amorío con mujer y bajar 12 kilos, exactriz de Televisa traiciona a TV Azteca y regresa a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien trabajó durante más de 20 años en Televisa y que hace algunos meses bajó 12 kilos, dejó en shock a la audiencia debido a que horas atrás reapareció en el programa Hoy luego de haberlos traicionado para irse a trabajar a TV Azteca. Se trata de Alicia Machado, quien saltó a la fama luego de ser coronada como Miss Universo 1996 y luego de haber debutado en las telenovelas.

Su primer melodrama en la empresa de San Ángel llegó en 1999 con Infierno en el paraíso y luego actuó en Amor sin maquillaje, Hasta que el dinero nos separe y Porque el amor manda. Sin embargo, durante el pasado 2021 traicionó al Canal de Las Estrellas y se mudó al Ajusco siendo parte de la primera temporada del reality MasterChef Celebrity, donde no llegó a la final. Aunque eso sí, la venezolana dio varias exclusivas a Venga la Alegría.

Asimismo se entrevistó con Pati Chapoy, quien en una ocasión presumió que la venezolana tendría su propio programa de entrevistas Whats Up Alicia, el cual nunca se concretó. Como se recordará, en 2019 la modelo destapó su bisexualidad al confesar que había tenido amoríos con mujeres y no solo hombres, confesando que "el amor es para todos": "Sí yo he tenido varias novias, besos a todas", declaró a Suelta la sopa.

Aunque muchos llegaron a pensar que Alicia fue vetada del Canal de Las Estrellas por traicionarlos con la empresa de la competencia, hace algunas horas la famosa actriz reapareció en Hoy hablando sobre los difíciles momentos que vivió cuando participó en certámenes de belleza. En este programa recogieron la entrevista que la venezolana dio a ¡Siéntese quien pueda!, donde admitió haber vivido fuertes situaciones en su juventud.

Machado, quien hace unos meses tuvo un brutal cambio físico, reconoció que en alguna época de su vida usó pastillas para adelgazar y reconoció también que tuvo problemas con la bebida luego de ganar Miss Universo: "Bueno, el perico (cocaína) nunca lo he probado, porque además tengo un tema con ese tipo de drogas; pero sí tuve temas de anfetaminas, pastillas para adelgazar, tuve una época en la que bebía mucho".

Antes y después de Alicia Machado

Como se recordará, la guapa mujer de 46 años siempre ha tenido que enfrentarse a difíciles situaciones por el tema de su físico y es que hay que recordar que ella acusó directamente a Donald Trump de ofenderla por su peso: "Como olvidar cuando fui Miss Universo... Fue un época en la que me atacaron y discriminaron mucho por gorda y solo tenía unas libras de más". Ante tales discriminaciones, hace años Alicia protagonizó la obra Mi amiga la gorda, donde dio vida a una mujer que pesaba 300 kilos y que vivía con dos amigos que la querían obligar a bajar de peso.

