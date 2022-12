Tras entrar en un culto, famosa es acusada de abuso; ella se excusa: "Quería ser una gran actriz"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace algunos años un escándalo de dimensiones colosales cayó sobre la industria de la farándula estadounidense debido debido a su directa relación con una actriz, quien fue reconocida a principios del 2000, gracias a una serie juvenil. Esta famosa fue señalada por manipular a mujeres, mismas que serían reclutadas para una secta, donde abusarían de ellas.

Se trata de Allison Mack, quien interpretó a 'Chloe Sullivan' en la serie de Smallville: Superman, protagonizada por Tom Welling. Si bien, mucha gente tenía la imagen de la tenas aspirante a reportera, en la vida real, la rubia habría estado vinculada a hechos muchos más turbios que los que azotan a Villa Chica. Como muchos sabrán, la histrionista acudió a una especie de retiro del culto Nxivm, junto con la actriz Kristin Kreuk, si bien, ésta última no permaneció ahí, la historia fue diferente con Mack.

En el 2017, Allison dio una entrevista para Vanessa Grigoriadis, misma que en esta semana fue retomada por el podcast de Gabriel Sherman, Infamous: Inside America's Biggest Scandals. En ella se puede escuchar a la celebridad profundizar con respecto a sus motivaciones por ingresar al siniestro culto: "Me mudé a Albany (cerca de Nxivm) para llenar ese vacío y encontrar mi alma nuevamente, si eso tiene sentido, ya que se había esfumado. Le pregunté a Rainiere Keith si me ayudaría a ser una gran actriz, porque sentía que era un fraude".

Allison Mack es arrestada por manipulación y reclutamiento a un culto

Para el 2019, quien alguna vez dio vida a 'Chloe' fue declarada culpable de cargos de extorsión y conspiración relacionados a su papel de reclutamiento para el culto, por lo que fue condenada a pasar 3 años en prisión. Ella y su grupo de abogados presentaron una carta ante el tribunal donde se leía: "Me entregué a las enseñanzas de Keith con todo lo que tenía. Creía de todo corazón que la mentoría de Raniere me estaban llevando a una mejor versión y más iluminada de mí misma... Este fue el mayor error y me arrepentiré toda mi vida".

De acuerdo con algunos informes, Nxivm se manejaba como un grupo de autoayuda que fue fundado en 1998. Se sabe que además de Mack hubo otras famosas involucradas, así como también Emiliano Salinas Occelli, hijo del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. En el lugar habría una especie de sistema 'amo/esclavo' y, normalmente, las mujeres que ingresaban debían mantener intimidad con Rainiere, además de ser marcadas con las iniciales del mismo.

Fuentes: Tribuna