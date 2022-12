Tras polémicas declaraciones sobre la comunidad judía, querida actriz se disculpa públicamente

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado 24 de diciembre trascendió la noticia de que una afamada actriz fue blanco de criticas después de que hizo polémicos comentarios sobre la comunidad judía, durante un viaje que hizo a Londres, para promocionar su próxima película. A cuatro días de estos eventos, la histrionista se retractó de los dicho y pidió disculpas de manera pública a través de su portavoz.

Se trata de Whoopi Goldberg, quien es famosa por su participación en filmes como Ghost: La sombra del amor, Cambio de hábito, Corina y La socia principal. Como muchos sabrán, en este 2022, la celebridad hollywoodense regresó al cine para aparecer en Till: Justicia para mi hijo, misma que fue a promocionar a Londres, Inglaterra, en el show Sunday Times, si bien, en primera instancia todo iba bien, en determinado momento la charla se desvió a tonos más controversiales.

Resulta ser que, en cierto momento, Goldberg retomó las declaraciones que dio el pasado mes de febrero y que le costaron 1 mes fuera de su programa, The View, en donde afirmó que el genocidio judío era una lucha entre blancos y no un tema de raza: "Mi mejor amigo dijo: 'No por nada no hay casilla en el censo para la raza judía. Eso me lleva a creer que probablemente no somos una carrera", afirmó la histrionista.

Whoopi Goldberg se disculpa de nueva cuenta por controversiales comentarios sobre la comunidad judía

Como ya muchos supondrán, esto le trajo fuertes criticas, por lo que recientemente publicó un comunicado en donde intentó aclarar lo ocurrido: "Recientemente, hice prensa en Londres, me preguntaron sobre mis comentarios de principios de este año. Traté de transmitirle al reporterlo lo que había dicho y por qué e intenté contar ese momento. Nunca fue mi intención dar la impresión de que estaba duplicando los comentarios hirientes, especialmente después de hablar y escuchar a personas como rabinos, viejos y nuevos amigos.".

La primera vez que Whoopi entró en controversia con este tema ocurrió en febrero de este año, cuando abiertamente expresó que el holocausto no se trató de una aniquilación de una raza, sino que principalmente se trataba de un lucha entre blancos. Este tema le ganó una llamada de atención por parte del director de ABC News, Kim Godwin, quien tuiteó: "Si bien Whoopi se disculpó, le pedí que se tomara un tiempo para reflexionar y aprender sobre el impacto de sus comentarios".

Fuentes: Tribuna