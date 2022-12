¿A la cárcel? Detienen a famoso galán de Televisa por manejar borracho; amenazó a policías

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de Televisa, quien lleva más de 6 años trabajando en telenovelas de la televisora, fue detenido en un punto del alcoholímetro en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX. Se trata de Carlos Said, quien empezó su carrera a los 18 años luego de graduarse del Centro de Educación Artística (CEA). En 2017 debutó en los melodramas en Me declaro culpable, Like, Como tú no hay 2, Si nos dejan y actualmente Mi camino es amarte, donde da vida a 'Sebastián Zambrano de León'.

La noticia de su detención fue informada por el reportero Carlos Jiménez a través de su cuenta de Twitter, pues indicó que el actor y un grupo de amigos habrían sido arrestados la madrugada de este jueves 29 de diciembre en un punto del alcoholímetro ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo a sus reportes, habría amenazado a agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), por lo que fue trasladado al Torito.

El periodista además señaló que habría amenazado con dejar sin trabajo a los policías si no los liberaban: "DETIENEN a @carlossaidof BORRACHO… SE DICE INFLUYENTE El actor de @Televisa y un grupo de amigos fueron detenidos esta madrugada en un punto del alcoholímetro en @AlcaldiaAO Amenazaron a los agentes de @SSC_CDMX con dejarlos sin trabajo, si no los liberaban. Acabó en el Torito", publicó, de inmediato causando polémica en la plataforma.

También agregó más detalles, señalando que fue detenido a la 1:30 de la madrugada, reportando que presuntamente él y sus amigos aseguraron que conocían a mandos de la SSC y si no los dejaban libres perderían su empleo. Jiménez también filtró una fotografía del actor siendo detenido: "Es @carlossaidof actor de @Televisa detenido a la 1:30 de la mañana en un alcoholímetro de AlcaldiaAO Él y unos amigos amenazaron a los agentes. Dijeron q conocían a mandos de @SSC_CDMX y q los dejarían sin trabajo si no los liberaban. Así acabó", publicó.

Said, de 24 años de edad y quien fue pareja de la actriz Isidora Vives, en 2019 incursionó en el mundo de la música estrenando su primer sencillo Si tú te vas y luego Ven baila conmigo. Hasta ahora, no se ha no se ha pronunciado al respecto de la controversia, sin embargo, se espera que en las próximas horas pueda salir a la luz más información sobre el escandaloso arresto.

