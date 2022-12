¿Desapareció? Exgerente de Kanye West asegura que no lo halla; debe entregarle una demanda

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Si de personajes polémicos hablamos, entre los primeros lugares se encuentra Kanye West, rapero quien además de fungir como productor y claro cantante, también ha hecho de empresario aunque esta faceta recientemente lo llevó a la ruina pues defendió a la marca Balenciaga tras haber lanzado una polémica campaña publicitaria, defensa que lo llevó a romper relaciones laborales con otras marcas y ahora parece que enfrenta una demanda millonaria más que no le han podido entrega dado que se reportó como 'desaparecido'.

El intérprete de Heartless ha pasado de ser el exesposo de Kim Kardashian a exmillonario y ahora antisemita, eventos que sin duda lo dejaron en el ojo del huaracán aunque esto parece que no le importa pues además adelantó que se lanzará como candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2024; sin embargo, mientras eso sucede, Thomas St. John exgerente de West ahora llamado Ye, informó que lo demandó por la cantidad de 4.5 millones de dólares.

De acuerdo con el exgerente del rapero, la demanda es contra Ye y su empresa Yeezy debido a que hay unas tarifas no pagadas; sin embargo, la demanda no le ha podido ser entregada ya que ni él y mucho menos un tribunal han podido dar con su paradero, es decir, no hay una dirección adecuada para que reciba la notificación de esta medida legal que entrará en proceso.

"Según los informes, Kanye West ha estado desaparecido y no ha podido encontrar durante semanas según su ex gerente comercial", destacó en Twitter el rotativo Daily Loud.

El demandante a s vez, ha tratado de comunicarse con Ye por cualquier vía que ten disponible pero al parecer no ha tenido suerte, lo que llevó a que contactara a un buffet de abogados para tratar de localizar al rapero sn que los litigante tampoco tuvieran suerte. "En general, hemos tenido dificultades para confirmar la mejor dirección actual de Kanye West", destaca la publicación.

La demanda que le debe ser entregada de manera personal a Kanye West destaca que el demandante no recibió el pago acordado por un lapso de 18 meses de trabajo prestados, lo que equivale a 300 mil dólares por mes. Thomas St. John expuso que a inicios del 2022, Kanye se volvió más complicado para trabajar y le gritó que la relación laboral llegaba a su fin; sin embargo, no cubrió los gastos del desempeño que este puso para su empresa y por ello, ahora es que lo demanda.

Medios estadounidenses han remarcado que la última vez que el rapero fue visto en público fue el pasado 18 de diciembre cuando estaba en compañía de sus hijos en una iglesia de California, tras ello, no se le ha visto y ahora los rumores de haber desaparecido se incrementan al no tener una dirección específica de él. A su vez, Kim Kardashian, quien ahora es su exesposa, declaró en entrevista que siente mucho miedo por sus futuras parejas ya que deberán lidiar con el padre de sus hijos, quien en repetidas ocasiones se refiere de manera despectiva a ellos.

